Politica Demisia premierului Bolojan. Grindeanu a spus ce se întâmplă în interiorul coaliției







Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a discutat direct cu premierul Ilie Bolojan despre o posibilă a acestuia. „Demisia este un act unilateral, dar nu este o pârghie politică. Dialogul, mai ales într-o coaliție formată din patru partide plus grupul minorităților, este singura cale prin care poate să funcționeze o astfel de coaliție”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că actuala situație putea fi evitată: „Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam nişte timp dacă din prima aveam încredere în experienţa Partidului Social Democrat”.

Grindeanu a mai declarat, la România TV, că nu crede că premierul Bolojan vrea doar să dea oameni afară. „Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în acelaşi procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că discuțiile privind o eventuală demisie nu reprezintă amenințări sau termene ultimative, ci o constatare de bun simț. „Dacă doar stai pe o funcție și lucrurile pe care știi că trebuie făcute pentru a trece țara prin aceste perioade dificile nu le poți face, nu se justifică să stai pe acest post. Sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluție și la acest pachet foarte important”, a spus Bolojan.

Bolojan a mai spus că fără pachetul de reforme pe administrație și fiscalitate, inclusiv creșterea impozitului pe proprietate, obiectivele Guvernului nu pot fi îndeplinite: „Este anormal să creștem impozitul pe proprietate și, în loc să ducă acești bani în investiții în proiectele din Anghel Saligny sau dinPNRR, vor fi puși în situația să ducă o bună parte din bani în plata unor salariați”.

Premierul a mai afirmat că există locuri în care administrația poate funcționa cu mai puțin personal, fără a afecta eficiența, și că unele persoane nu-și justifică activitatea: „Așa cum se dovedește comparativ, de la o localitate la alta, de la un județ la altul, sunt multe locuri în care se poate funcționa cu personal mai puțin. Și asta trebuie să corectăm”.

Premierul a avertizat că, fără reforma administrației, surplusul de venituri va fi risipit, iar situația financiară dificilă se va repeta: „Dacă nu scazi și cheltuielile, nu ai cum să-ți echilibrezi și să ridici diferența dintre veniturile pe care le ai și cheltuielile mult mai mari”.