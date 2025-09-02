Politica Numiri-cheie la șefia serviciilor și relația cu Nicușor Dan. Ce spune Ilie Bolojan







Premierul Ilie Bolojan a confirmat că, în cadrul coaliției, au avut loc discuții legate de numirea șefilor serviciilor. „Conform prevederilor legale, președintele propune șefii serviciilor, iar Parlamentul îi votează. Când anume se întâmplă, ține doar de inițiativa domnului președinte”, a declarat Bolojan.

Premierul a mai spus că relațiile cu președintele Nicușor Dan și cu liderii tuturor partidelor sunt bune. „Relația e una bună cu Nicușor și cu toți președinții de partide. Am încercat să respect partenerii și funcția prezidențială și să colaborez unde avem responsabilități complementare”, a spus Bolojan la Digi 24.

Ilie Bolojan a amintit și de discuțiile cu președintele privind pachetul destinat magistraților. „Domnul președinte a avut un punct de vedere privind pachetul privind magistrații, spunând că s-ar putea gândi o perioadă mai lungă de la vârsta actuală de pensionare la cea stabilită. Dar am fi riscat să creăm vulnerabilități de constituționalitate pentru proiect. El vine și corectează lucruri negative adunate în timp și stabilește condiții de tip european privind drepturile magistraților”, a precizat premierul.

Despre abordarea financiară a Guvernului, premierul a explicat că, în mod ideal, politica doctrinară ar fi presupus reducerea cheltuielilor înainte de creșterea veniturilor. „Ideal, conform politicii de centru-dreapta căreia îi aparțin, ar fi trebuit să reducem cheltuielile la maximum și abia apoi să creștem veniturile și să eșalonăm investițiile. Dar nu au fost abordări doctrinare, a trebuit să luăm măsuri excepționale într-o situație excepțională”, a spus șeful Guvernului.