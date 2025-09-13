Politica

Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu Bolojan

Comentează știrea
Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu BolojanOCDE. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se va afla luni într-o vizită oficială la București. Cu această ocazie, el va purta discuții cu reprezentanți ai autorităților române, printre care și o întâlnire programată cu premierul Ilie Bolojan. Vizita subliniază importanța colaborării între România și OCDE în domenii strategice.

Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu Bolojan

Conform agendei oficiale a Guvernului, întâlnirea dintre cei doi reprezentanți va avea loc la Palatul Victoria, urmată de participarea lor la ședința Comitetului național responsabil cu procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În desfășurătorul programului sunt prevăzute și declarații comune de presă susținute de premierul României și de secretarul general al OCDE. De asemenea, Mathias Cormann va avea o discuție și cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

România, în proces de aderare la OCDE: un pas strategic pentru dezvoltare economică și administrativă

România a demarat în luna iunie 2022 procesul oficial de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un demers ce implică conformarea la cele mai riguroase standarde internaționale în domenii precum guvernanța economică, politicile fiscale, transparența decizională și domeniile sectoriale esențiale.

BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă
Organizația

Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu Bolojan

Accesul la OCDE este considerat un instrument cheie pentru atragerea investițiilor străine, consolidarea capacității administrative a statului, modernizarea politicilor publice și amplificarea rolului României pe scena internațională.

Procesul de aderare se desfășoară pe baza unei Foi de Parcurs, care stabilește criteriile de evaluare și monitorizare

Conform acestei Foi de Parcurs, România este analizată de 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Finalizarea analizei tehnice în cadrul fiecărui comitet necesită emiterea unui aviz formal, care atestă gradul de aliniere al țării la normele și politicile organizației. Etapa finală a aderării va fi adoptarea unei decizii oficiale de către Consiliul OCDE, în urma încheierii tuturor evaluărilor necesare.

OCDE reunește în prezent 38 de țări membre, majoritatea fiind economii avansate la nivel global. Pe lângă România, alte șapte state sunt în curs de aderare: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Indonezia, Peru și Thailanda, transmite mae.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:43 - Cutremur puternic în estul Rusiei: 7,4 grade pe scara Richter, epicentru în Kamceatka
09:37 - Nigerian arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o femeie în propria locuință
09:29 - Pîslaru: România a trimis Comisiei Europene PNRR-ul renegociat
09:19 - BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
09:10 - Ioana Grama, premiată pentru succesul său online: de la influencer la lider digital
08:55 - Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu Bolojan

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale