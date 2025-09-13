Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu Bolojan

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se va afla luni într-o vizită oficială la București. Cu această ocazie, el va purta discuții cu reprezentanți ai autorităților române, printre care și o întâlnire programată cu premierul Ilie Bolojan. Vizita subliniază importanța colaborării între România și OCDE în domenii strategice.

Conform agendei oficiale a Guvernului, întâlnirea dintre cei doi reprezentanți va avea loc la Palatul Victoria, urmată de participarea lor la ședința Comitetului național responsabil cu procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În desfășurătorul programului sunt prevăzute și declarații comune de presă susținute de premierul României și de secretarul general al OCDE. De asemenea, Mathias Cormann va avea o discuție și cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

România a demarat în luna iunie 2022 procesul oficial de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un demers ce implică conformarea la cele mai riguroase standarde internaționale în domenii precum guvernanța economică, politicile fiscale, transparența decizională și domeniile sectoriale esențiale.

Accesul la OCDE este considerat un instrument cheie pentru atragerea investițiilor străine, consolidarea capacității administrative a statului, modernizarea politicilor publice și amplificarea rolului României pe scena internațională.

Conform acestei Foi de Parcurs, România este analizată de 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Finalizarea analizei tehnice în cadrul fiecărui comitet necesită emiterea unui aviz formal, care atestă gradul de aliniere al țării la normele și politicile organizației. Etapa finală a aderării va fi adoptarea unei decizii oficiale de către Consiliul OCDE, în urma încheierii tuturor evaluărilor necesare.

OCDE reunește în prezent 38 de țări membre, majoritatea fiind economii avansate la nivel global. Pe lângă România, alte șapte state sunt în curs de aderare: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Indonezia, Peru și Thailanda, transmite mae.ro.