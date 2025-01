Monden Sebastian Stan, nominalizat la BAFTA pentru fimul anti-Trump







Sebastian Stan, premiat recent cu Globul de Aur pentru rolul din „A Different Man”, a fost nominalizat la Premiile acordate de Academia britanică de film (BAFTA) pentru filmul anti-Trump „The Apprentice”, lansat în campania electorală.

Ceilalți actori nominalizați la categoria „cel mai bun actor în rol principal” sunt Adrien Brody (“The Brutalist”), Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Colman Domingo (“Sing Sing”), Ralph Fiennes (“Conclave”) sau Hugh Grant (“Heretic”).

Filmul anti-Trump în care joacă Sebastian Stan are trei nominalizari

Filmul în care joacă Stan are trei nominalizări, printre care se numără și cea a lui Jeremy Strong, pentru categoria Actor în rol secundar. La catergoria „cel mai bun film” sunt nominalizate și producțiile “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Emilia Pérez”. Categoria similară pentru film britanic are printre nominalizați producțiile: “Bird”, “Blitz”, “Conclave”, “Gladiator II”, “Hard Truths”, “Kneecap”, “Lee”, “Love Lies Bleeding”, “The Outrun” , “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”.

Ceremonia de decernare a premiilor Bafta va avea loc în 16 februarie la Royal Festival Hall din Londra, cu David Tennant, starul din „Doctor Who”, din nou gazdă.

Este primul român câștigător al unui Glob de Aur

Anul acesta, Sebastian Stan a devenit primul actor român care a câștigat prestigiosul Glob de Aur. El a avut un discurs emoționant, în care a spus că nu a uitat de România.

„Pentru un băiețel din România, acest lucru înseamnă enorm. Sunt și român, și american, iar acest premiu este dovada că visele devin realitate”, a spus el, aducând un omagiu mamei sale pentru curajul de a părăsi România în căutarea unei vieți mai bune. În cadrul acestui moment special, Sebastian Stan a încheiat discursul său cu un mesaj emoționant în limba română: „România, te iubesc!”.

I-a fost greu la început

Actorul s-a confruntat cu multe dificultăți în careriră, dar a ajuns să devină cunoscut datorită rolului Bucky Barnes din seria Marvel „Captain America”. Acesta s-a făcut remarcat și în filmele „Lebăda Neagră”, „Marțianul” și „Pantera Neagră”.„Anii aceia de la început… au fost duri, dureroși, dar a fost și ceva extraordinar acolo”, a declarat actorul.