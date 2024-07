International Amenințări cu moartea pentru Trump. Cine a întreținut „climatul de ură”, de fapt







Exclusiv. Cine a întreținut „climatul de ură” contra lui Trump. Robert de Niro, Madonna, Johnny Depp, Mickey Rourke, Marilyn Mason, Kathy Griffin, George Lopez - ce-i unește pe acești celebri actori și cântăreți americani?

Două lucruri: ura contra lui Trump și orientarea politică - „liberals”, cum se zice în SUA pentru stânga radicală, „progresistă”, „civilizată”. De fapt, după vorba francezilor, „Gauche Caviar”, pentru că toți sunt cel puțin milionari.

Arsenalul vedetelor americane e înfiorător: îndemnuri la asasinat, poze cu Trump decapitat sau amenințări cu diverse violențe fizice la adresa fostului președinte și actual candidat Republican.

După încercarea de asasinat contra lui Trump de sâmbătă, președintele Democrat Joe Biden a declarat că în SUA „nu e loc pentru o astfel de violență”, iar vicepreședinta Kamala Harris i-a întărit spusele, adăugând că „o astfel de violență nu-și are locul în națiunea noastră”. Declarația lui Biden venea la doar câteva ore după o incitare la violență ce-l avea pe autor, celebrul, deja, îndemn ca Democrații să „pună ținta pe Trump” („put Trump in the bulls-eye”), despre care a recunoscut ulterior că a fost o greșeală.

Trump, un singur cap, trei decapitări

Prima care a ventilat o imagine cu Donald Trump descăpățânat a fost Kathy Griffin, actriță premiată cu Emmy pentru reality show Kathy Griffin: My Life on the D-List și o susținătoare a Democraților. Ea a publicat o fotografie în care ținea în mână un cap al lui Trump, plin de sânge cu comentariul: „Sunt o legendă! Ieșea sânge din ochii lui, ieșea sânge de peste tot”.

Inițial a spus că îi pare rău, că a fost o glumă. Apoi a revenit și a spus că nu-i mai pare rău. Mai mult, ea s-a plâns că incitarea la ură contra lui Trump i-a dăunat carierei. „Toată chestia a fost atât de disproporționată... i-am pierdut pe toți. De exemplu, am avut-o pe Chelsea Clinton pe Twitter... Debra Messing de la „Will and Grace”, scrie împotriva mea”.

Kathy Griffin și-a pierdut toate contractele în 24 de ore, dar a dat vina pe Trump și susținătorii săi pentru asta. „Întregul meu turneu a fost anulat în 24 de ore... Acești fani ai lui Trump sunt un nucleu dur. Sunt o minoritate, dar știu să se comporte ca și cum ar fi o majoritate”. În 2017, ea spunea că scandalul stârnit de incitarea sa este „BS” (prescurtare pentru bullshit - n.red).

Marilyn Manson, explicații penibile pentru incitarea la violență

Deja lăsat fără cap de Kathy Griffin, Trump a mai fost decapitat o dată de Marilyn Manson, pe numele real Brian Hugh Warner. Acesta a lansat un videoclip în care el sfâșie o Biblie înainte de a decapita o sosie a lui Trump. Clipul, care durează un minut, se termină cu corpul lui Trump - îmbrăcat într-un costum, cravată roșie și o mână mică - întins pe pământul stropit de sânge.

După publicarea clipului, Marilyn Mason a încercat să-și justifice gestul vorbind, confuz, despre „o stare de confuzie când vine vorba de religie, politică, sexualitate”. „Se pare că este momentul, pentru mine, ca artist și ca artist american, să fac ceva care să facă să apară un nou set de întrebări, care nu sunt simple afirmații”.

George Lopez, vise umede cu Trump mort sau asasinat la comandă

Trump ar avea nevoie de cel puțin trei capete pentru a face față fanteziilor violente ale adversarilor săi din showbizul american. În timpul primarelor Republicane din martie 2016, comediantul mexicano-american a postat pe Twitter o imagine de desene animate cu fostul președinte mexican Vincente Fox ținând în mâna ridicată capul lui Donald Trump, cu legenda „Make America Great Again”.

Nu s-a mulțumit însă cu atât: la un moment dat a postat pe Instagram anunțul - fals, evident - că Iranul ar da o recompensă de 80 de milioane de dolari pentru uciderea lui Trump. După care a „glumit”: „O vom face pentru jumătate”. Ca reacție, mulți utilizatori de Twitter au început să folosească hashtag-ul #ArrestGeorgeLopez și au etichetat Secret Service în postările lor.

Și același comediant mexicano-american, probabil enervat de povestea cu gardul de la granița SUA-Mexic, s-a prefăcut că urinează pe steaua lui Trump de pe „Aleea celebrităților” din Hollywood.

Cafteala septuagenarilor: De Niro vrea să-l bată pe Trump

Celebrul actor Robert de Niro, cunoscut pentru opiniile sale violent anti-Trump, s-a înscris, la rândul său, pe lista lungă de vedete „progresiste” ce îndeamnă fățiș la violență contra politicianului. Într-un videoclip filmat ca parte a campaniei #VoteYourFuture, De Niro a îndeamnat fățiș la violență fizică împotriva lui Donald Trump.

După o înșiruire de vorbe grele - De Niro l-a numit pe Trump „câine”, „mut”, „escroc” și „idiot” - actorul spune fățiș „Ei bine, aș vrea să-i trag un pumn în față”. Actorul este, de altfel, cunoscut pentru susținerea lui Joe Biden și criticile dure la adresa lui Trump.

Putinist contra „putinist”. Mickey Rourke

Din programul de două minute de ură contra lui Trump de la Hollywood nu putea lipsi un alt actor, Mickey Rourke. Ceva mai credibil decât De Niro, care nu s-a bătut decât în filme, pentru că Rourke e fost boxer. Actorul s-a remarcat, recent, prin apariția în filmul fostului preot român Ciprian Mega, „21 de rubini”, care a stârnit un imens scandal după prezența la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, la invitația regizorului Nikita Mihalkov, un putinist notoriu.

Mickey Rourke a declarat că ar vrea să fie „doar 30 de secunde în aceeași cameră cu acest mic ...” (I would „love 30 seconds in a room with the little bitch”) și l-a amenințat pe Trump cu agresiunea sexuală („Louisville slugger” - o expresie care, în argoul american, înseamnă ceva între sodomizare și irrumatio). Evident, epitetele jignitoare nu lipsesc din nicio referire a sa la Trump, la fel ca în cazul lui De Niro.

Nu putea lipsi Madonna

Și Madonna, o altă cântăreață celebră, și-a expus fanteziile violente contra lui Trump. Ea a spus că și-ar dori să „arunce în aer Casa Albă”, cu Trump în ea, evident. Ulterior s-a scuzat și a declarat, ca orice mare scriitor și mânuitor de figuri de stil, că a „vorbit metaforic”.

Ceea ce n-o face să se abțină nici de la folosirea unui limbaj argotic la adresa fostului președinte, și nici de la folosirea unor declarații vechi de peste un deceniu pentru a-l ataca. Nu s-a oprit nici după ce, ca reacție la afirmațiile sale, unii utilizatori au cerut să fie investigată pentru amenințări teroriste.

Johnny Depp, bomboana pe colivă: îndemn voalat la asasinat

Tot ca îndemn la violență poate fi luată și afirmația lui Johnny Depp, care a întreabat „Când a fost ultima dată când un actor a asasinat un președinte?... Cu toate acestea, a trecut ceva vreme și poate că este timpul”, cu referire la asasinarea lui Abraham Lincoln de către actorul John Wilkes Booth, în 1865.

După răspunsul imediat din partea producătorilor cu care lucra, Johnny Depp și-a prezentat scuzele, spunând că a fost o declarație „de prost gust”.

Iar Casa Albă a reacționat spunând: „Sperăm că unii dintre colegii domnului Depp se vor pronunța împotriva acestui tip de retorică” întrebându-se dacă ar avea același tip de comentarii și împotriva unui ales democrat. „Președintele Trump a condamnat violența sub toate formele și este trist că alții precum Johnny Depp nu i-au urmat exemplul”, se mai transmitea în comunicat.

Larry Wilmore, de la Comedy Central, l-ar sufoca pe Trump cu perna

La sfârșitul lunii februarie 2016, gazda emisiunii „The Nightly Show” de la Comedy Central (în prezent anulată), a spus despre candidatul Donald Trump: „Nu vreau să-i mai dau oxigen. Apropo, acesta nu este un eufemism. Vreau să spun, la propriu. Cineva să-mi dea perna pe care au folosit-o pentru a-l ucide pe Scalia (judecător la Curtea Supremă) și o voi face – o voi face!”

Și aceștia sunt doar câțiva dintre oamenii celebri atât pentru realizările lor artistice, cât și pentru orientarea lor politică. Dar lista de incitări la violență a vedetelor de la Hollywood ar putea continua cu comedianți ca Rosie O’Donnell, bucătari ca Anthony Bourdain, cântăreți precum Big Sean, Pearl Jam, sau Moby. Și mulți alții.