Se scumpesc călătoriile interurbane cu autobuzul. Când vom avea tarife mai mari

Republica Moldova. Începând cu anul viitor moldovenii vor plăti mai mult pentru călătoriile interurbane şi internaţionale cu autobuzul sau microbuzul.

Noile tarife pentru rutele naționale și internaționale ar putea fi întroduse începând cu 1 martie 2026.

Potrivit estimărilor, călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale se vor scumpi cu până la 20%.

În prezent, un kilometru parcurs la nivel interraional costă între 0,75 și 0,86 lei pentru un pasager. În cazul rutelor raionale, tariful variază între 0,85 și 0,96 lei/km.

Scumpirile la călătoriile pentru rutele interurban cu autobuzul sau microbuzul sunt cauzate de aprobarea de către Guvern, la 15 octombrie, a unei noi formule de calcul a tarifelor.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul şedinţei Guvernului, că această schimbare va permite o estimare realistă a costurilor, modernizarea parcurilor auto, îmbunătățirea infrastructurii rutiere și protecția drepturilor pasagerilor.

„Noua formulă de calcul permite stabilirea unui tarif corect în funcție de costul combustibilului, prețul de îmbarcare, cheltuielile administrative, salarii, amortizare.

De asemenea, se va lua în calcul tipul de transport, confortul, specificul geografic al rutelor. Tarifele pentru traficul internațional vor fi aprobate de ANTA, iar cele pentru traficul raional - de către Consiliile Raionale, care vor monitoriza corectitudinea aplicării acestora”, a explicat Vladimir Bolea în şedinţa Guvernului din 15 octombrie.

Accesul populației la serviciile de transport rutier interurban cu autobuzul sau microbuzul este asigurat printr-o rețea de 2055 de rute regulate, dintre care 695 sunt raionale, 945 interraionale și 415 internaționale. În ultimii ani, acestea au deservit între 8 și 10 milioane de pasageri.

Transportul de pasageri interurban mai este asigurat şi de câteva rute detren, prin localităţile unde există linie de cale ferată. Într-o măsură mult mai mică, transportul de pasageri mai este asigurat şi pe cale navală, pe râul Nistru.

Cât priveşte transportul internaţional de pasageri, în ultima perioadă se dă tot mai multă prioritate transportului aerian, în ultimul an fiind inaugurate mai multe rute noi.