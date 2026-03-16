Economie

Se schimbă regulile privind angajările la stat. În ce condiții mai pot lucra românii cu pensii speciale

Comentează știrea
Pensii speciale. Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat că românii cu pensii speciale vor putea lucra la stat doar dacă renunță la 85% din pensie. Proiectul de lege va fi discutat săptămâna viitoare în Parlament.

Ilie Bolojan, anunțul momentului pentru românii cu pensii speciale

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare Executivul va discuta un proiect de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. El a explicat că persoanele care beneficiază de pensii speciale vor putea să se angajeze doar dacă renunță la 85% din valoarea pensiei.

Cumulul pensiei cu salariul (în instituțiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunți la 85% din valoarea pensiei, pensie specială”, a declarat premierul, la un post TV.

Persoanele cu pensii contributive nu vor fi afectate

Pentru cei care au ieșit la pensie pe baza vechimii și au pensii contributive, premierul a precizat că nu există restricții privind cumulul pensiei cu salariul.

O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 de ani au murit
Final tensionat la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026. Ucraina a boicotat ceremonia după ce Rusia a revenit oficial în competiții
Dacă ai lucrat la pensie contributivă, și-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem cel puțin 15.000 de angajați în această situație”, a spus Bolojan.

El a subliniat că în aceste cazuri, reducerea de personal în administrație trebuie făcută echitabil. „E anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit și să ții un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat și care are, totuși, o sursă de venit”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Românii cu pensii speciale, vizați de o reformă

Bolojan a explicat că măsurile nu urmăresc doar echitatea între pensionari, ci și sustenabilitatea sistemului public de pensii. „Nu e doar o problemă de echitate, e pur și simplu o problemă de suportabilitate economică”, a spus el, menționând că în anumite sectoare pensionările apar la vârste tinere.

Premierul a completat că economia nu poate funcționa eficient dacă nu există mai mulți oameni activi: „Nu ne putem gândi că ne va fi mai bine, dacă nu sunt mai mulți oameni în economia românească”.

Proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul va fi supus votului Parlamentului, urmând să stabilească clar condițiile în care pensionarii pot fi reangajați în instituțiile publice fără a afecta sustenabilitatea sistemului de pensii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:06 - Cele mai gustoase și crocante șnițele de soia. Ingredientul care adaugă un plus de savoare
09:01 - Mesajele Dianei Șoșoacă despre presupuse războaie, viralizate în online: România este un stat beligerant împotriva Ru...
08:53 - O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 de ani au murit
08:48 - Final tensionat la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026. Ucraina a boicotat ceremonia după ce Rusia a revenit ofi...
08:42 - Focar de meningită în Europa. Doi morți și mai mulți studenți spitalizați
08:37 - România, mai importantă ca niciodată

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

Proiecte speciale