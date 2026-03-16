Se schimbă regulile privind angajările la stat. În ce condiții mai pot lucra românii cu pensii speciale

Premierul Ilie Bolojan a declarat că românii cu pensii speciale vor putea lucra la stat doar dacă renunță la 85% din pensie. Proiectul de lege va fi discutat săptămâna viitoare în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare Executivul va discuta un proiect de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. El a explicat că persoanele care beneficiază de pensii speciale vor putea să se angajeze doar dacă renunță la 85% din valoarea pensiei.

„Cumulul pensiei cu salariul (în instituțiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunți la 85% din valoarea pensiei, pensie specială”, a declarat premierul, la un post TV.

Pentru cei care au ieșit la pensie pe baza vechimii și au pensii contributive, premierul a precizat că nu există restricții privind cumulul pensiei cu salariul.

„Dacă ai lucrat la pensie contributivă, și-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem cel puțin 15.000 de angajați în această situație”, a spus Bolojan.

El a subliniat că în aceste cazuri, reducerea de personal în administrație trebuie făcută echitabil. „E anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit și să ții un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat și care are, totuși, o sursă de venit”, a adăugat premierul.

Bolojan a explicat că măsurile nu urmăresc doar echitatea între pensionari, ci și sustenabilitatea sistemului public de pensii. „Nu e doar o problemă de echitate, e pur și simplu o problemă de suportabilitate economică”, a spus el, menționând că în anumite sectoare pensionările apar la vârste tinere.

Premierul a completat că economia nu poate funcționa eficient dacă nu există mai mulți oameni activi: „Nu ne putem gândi că ne va fi mai bine, dacă nu sunt mai mulți oameni în economia românească”.

Proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul va fi supus votului Parlamentului, urmând să stabilească clar condițiile în care pensionarii pot fi reangajați în instituțiile publice fără a afecta sustenabilitatea sistemului de pensii.