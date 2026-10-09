Republica Moldova. Piața tutunului din Republica Moldova intră sub reguli noi, care vor schimba felul în care sunt prezentate țigările și produsele conexe. Avertismentele despre riscurile fumatului vor trebui să fie mai vizibile. Mai mult, mărcile nu le vor mai putea ascunde printre elementele de pe ambalaj. Mesajele vor atrage atenția inclusiv asupra pericolelor pentru copii, familie și femeile însărcinate. Modificările au fost adoptate de Parlament în lectura a doua, joi, 8 octombrie.

Potrivit proiectului de lege, avertismentele de sănătate vor trebui amplasate astfel încât să poată fi observate cu ușurință. Denumirea produsului, marca sau alte elemente grafice de pe ambalaj nu vor putea acoperi ori diminua vizibilitatea mesajelor. Pentru anumite tipuri de pachete sunt prevăzute reguli speciale privind poziționarea textelor și a imaginilor.

Lista avertismentelor va fi completată cu mesaje precum „Fumatul cauzează cancer al gurii și al gâtului”, „Fumatul poate ucide fătul nenăscut”, „Fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră” și „Renunțați la fumat – rămâneți în viață pentru cei dragi”.

Avertismentele vor face parte dintr-un sistem care combină textele cu imaginile. Guvernul urmează să aprobe o galerie oficială de ilustrații. De asemenea și mesaje care vor fi imprimate pe pachetele produselor din tutun pentru fumat.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Autorii susțin că avertismentele mai clare și mai vizibile îi pot ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine consecințele fumatului și să ia decizii informate.

În nota de fundamentare se arată că noile cerințe urmăresc să îmbunătățească informarea consumatorilor, inclusiv a persoanelor care intenționează să renunțe la fumat. Avertismentele sunt considerate și o măsură de prevenire a începerii consumului de tutun, în special în rândul tinerilor.

Un alt obiectiv este reducerea expunerii populației la fumul de tutun și consolidarea protecției sănătății publice. Autoritățile invocă, de asemenea, necesitatea alinierii legislației naționale la normele Uniunii Europene în domeniu.

Schimbările nu se limitează la țigările clasice. Pachetele țigaretelor electronice și flacoanele cu lichid de reumplere vor trebui să conțină informații mai detaliate despre produsele comercializate.

Pe ambalaje vor fi indicate ingredientele, în ordinea descrescătoare a cantității, aromele utilizate, cantitatea de nicotină eliberată per doză și numărul lotului. De asemenea, va trebui afișată recomandarea de a nu lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Aceste informații sunt menite să le permită consumatorilor să cunoască mai bine compoziția produselor pe care le cumpără și să fie informați despre caracteristicile acestora.

Proiectul prevede că Guvernul va putea interzice introducerea pe piață a unor produse din tutun dacă dovezile științifice demonstrează că acestea conțin aditivi care sporesc semnificativ toxicitatea sau potențialul de dependență.

Legea clarifică și regulile privind publicitatea, sponsorizarea și importul produselor din tutun și al celor conexe.

Modificările fac parte din angajamentele Republicii Moldova de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul protecției sănătății publice.

Noile cerințe nu vor fi aplicate imediat. Potrivit proiectului, majoritatea prevederilor vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce anumite dispoziții vor deveni aplicabile mai devreme, conform termenelor stabilite de lege.