Proba tehnică în poligon ar putea reveni la examenul pentru permisul de conducere categoria B, însă deocamdată rămâne doar o propunere. Un proiect de lege depus în Parlament în aprilie 2026 prevede reintroducerea acestei etape, eliminate în urmă cu aproximativ trei decenii, dar până acumtextul nu a fost adoptat.

Conform propunerii, examenul practic pentru permisul de conducere ar urma să se desfășoare în două etape distincte. Prima ar fi o probă tehnică în poligon, obligatorie și eliminatorie, în care candidații ar trebui să demonstreze controlul de bază al autovehiculului. Doar cei care promovează această etapă ar putea trece mai departe la proba de conducere pe drumurile publice.

Proiectul stabilește un set minim de manevre care ar trebui verificate în poligon: plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Inițiatorii argumentează că actualul sistem, bazat exclusiv pe traseu, nu permite o evaluare uniformă și standardizată a acestor competențe esențiale. Ei susțin că reintroducerea poligonului ar îmbunătăți pregătirea viitorilor șoferi și ar contribui la creșterea siguranței rutiere.

Dacă proiectul va fi adoptat, noua reglementare ar urma să se aplice la șase luni de la promulgare. Acest interval este prevăzut pentru adaptarea infrastructurii de examinare și actualizarea normelor metodologice.

În prezent, însă, situația este neschimbată. Proiectul a fost înregistrat la Senat și a intrat în dezbatere parlamentară în primăvara acestui an, dar nu există informații că ar fi fost votat, trimis la Camera Deputaților sau promulgat.

Până la parcurgerea tuturor etapelor legislative și publicarea în Monitorul Oficial, proba practică pentru categoria B rămâne doar pe drumurile publice.

Astfel, deși ideea reintroducerii poligonului este pe agenda Parlamentului, ea nu a produs încă efecte. Candidații la permis continuă să susțină examenul în forma actuală, iar orice schimbare depinde de adoptarea și aplicarea proiectului de lege.