Social

Se reintroduce sau nu proba de poligon la examenul de permis auto? Ce se întâmplă cu proiectul

Comentează știrea
Se reintroduce sau nu proba de poligon la examenul de permis auto? Ce se întâmplă cu proiectulexamen auto. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Proba tehnică în poligon ar putea reveni la examenul pentru permisul de conducere categoria B, însă deocamdată rămâne doar o propunere. Un proiect de lege depus în Parlament în aprilie 2026 prevede reintroducerea acestei etape, eliminate în urmă cu aproximativ trei decenii, dar până acumtextul nu a fost adoptat.

Cum ar urma să fie proba în poligon

Conform propunerii, examenul practic pentru permisul de conducere ar urma să se desfășoare în două etape distincte. Prima ar fi o probă tehnică în poligon, obligatorie și eliminatorie, în care candidații ar trebui să demonstreze controlul de bază al autovehiculului. Doar cei care promovează această etapă ar putea trece mai departe la proba de conducere pe drumurile publice.

Proiectul stabilește un set minim de manevre care ar trebui verificate în poligon: plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Inițiatorii argumentează că actualul sistem, bazat exclusiv pe traseu, nu permite o evaluare uniformă și standardizată a acestor competențe esențiale. Ei susțin că reintroducerea poligonului ar îmbunătăți pregătirea viitorilor șoferi și ar contribui la creșterea siguranței rutiere.

Noua reglementare s-ar aplica la șase luni de la promulgare

Dacă proiectul va fi adoptat, noua reglementare ar urma să se aplice la șase luni de la promulgare. Acest interval este prevăzut pentru adaptarea infrastructurii de examinare și actualizarea normelor metodologice.

În prezent, însă, situația este neschimbată. Proiectul a fost înregistrat la Senat și a intrat în dezbatere parlamentară în primăvara acestui an, dar nu există informații că ar fi fost votat, trimis la Camera Deputaților sau promulgat.

Deocamdată, permisul se ia fără poligon

Până la parcurgerea tuturor etapelor legislative și publicarea în Monitorul Oficial, proba practică pentru categoria B rămâne doar pe drumurile publice.

Astfel, deși ideea reintroducerii poligonului este pe agenda Parlamentului, ea nu a produs încă efecte. Candidații la permis continuă să susțină examenul în forma actuală, iar orice schimbare depinde de adoptarea și aplicarea proiectului de lege.

Stiri calde

14:22 - Aproape 1.500 de oameni, dați dispăruți după inundațiile din Nepal. Sute de turiști străini, printre cei căutați
14:14 - Lucrările la șinele de tramvai din Capitală, suspendate după descoperirea unor posibile vestigii arheologice
14:01 - Circulă hărți false cu drone în România, avertizează MApN. „Aplicațiile nu au acces la radarul militar”
13:49 - Pace între cele două mitropolii ortodoxe de la Chişinău. Mitropolitul Antonie şi Mitropolitul Vladimir şi-au dat mâna
13:40 - Un hoț neașteptat a intrat la pompieri. Camerele au arătat cine a plecat cu echipamentul. Video
13:32 - Blocaj de nave la Sulina. România și Ucraina caută soluții pentru deblocarea traficului
13:23 - Schelet, găsit într-o construcție misterioasă din Scoția. Nimeni nu știe exact ce rol avea locul
13:15 - Marco Rubio, mesaj pentru Republica Moldova de Ziua Independenței

HAI România!

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Proiecte speciale