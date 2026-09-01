Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației, Remus Pricopie, a lansat acuzații grave la adresa președintelui AUR, George Simion. În cadrul unei intervenții publice, profesorul universitar a declarat că liderul politic promovează interesele Federației Ruse la București și că acțiunile sale sunt monitorizate îndeaproape de oficialii de la Washington, conform dcnews.

Remus Pricopie susține că atitudinea lui George Simion și voturile din Parlament reflectă o linie politică contrară intereselor de securitate ale României și parteneriatului strategic cu Statele Unite. Fostul ministru a subliniat că reacțiile oficialilor americani reprezintă un semnal de alarmă clar.

„Avem la AUR un președinte de partid, pe George Simion, care, fără niciun fel de rușine, repetă narativul Moscovei la București și apără interesele Moscovei la București. Apoi zice: 'Nu modificăm legislația în așa fel încât să ne putem apăra împotriva dronelor rusești', apoi merge și votează în Parlament împotriva acordurilor militare cu Statele Unite ale Americii. Să știți că aceste lucruri sunt citite la Washington și în momentul în care ai doi foști ambasadori și un înalt oficial american care solicită retragerea vizei lui George Simion, înseamnă că e o problemă”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA a dezvăluit în premieră că a trimis o adresă oficială autorităților americane pentru a evalua activitatea și discursul liderului AUR.

„În urmă cu trei luni, eu personal am făcut o scrisoare către Departamentul de Stat spunând exact aceleași lucruri. E prima dată când fac public acest lucru. Am cerut o analiză serioasă din partea Departamentului de Stat a pozițiilor antiamericane ale lui George Simion”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Întrebat de jurnalistul Bogdan Chirieac dacă a primit un răspuns oficial la această solicitare, profesorul a evitat să ofere detalii despre corespondența instituțională a părții americane, precizând doar contextul în care a redactat documentul.

„Am făcut publice faptele mele. Nu sunt în măsură să fac publice faptele sau acțiunile Departamentului de Stat. Cred că scrisoarea respectivă a fost trimisă după ce AUR a votat în Parlament împotriva bazelor”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Jurnalistul Bogdan Chirieac a intervenit în discuție, menționând justificarea oferită de reprezentanții AUR cu privire la votul dat pe tema bazelor militare.

„Ei au spus că au votat așa fiindcă, de fapt, nu era nevoie de vot, că parteneriatul strategic oferea deja această posibilitate, nu era nevoie să treacă”, a spus Bogdan Chirieac.

În replică, Remus Pricopie a subliniat că demersul său a fost independent de inițiativele altor diplomați, dar că concluziile la care s-a ajuns sunt similare.

„Nu am nicio legătură cu scrisoarea semnată de cei trei foști ambasadori, dar am fost surprins să văd că logica este destul de apropiată”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.