International

Demisie la vârful Armatei SUA. Secretarul Dan Driscoll, conflict cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth

Comentează știrea
Demisie la vârful Armatei SUA. Secretarul Dan Driscoll, conflict cu șeful Pentagonului, Pete HegsethDan Driscoll și Pete Hegseth, doi foști colegi care au condus Pentagonul. sursa: EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Secretarul Armatei Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, și-a înaintat demisia președintelui Donald Trump, conform unor surse citate de CNN. O plecare dureroasă pentru cei care vedeau în el speranța modernizării armatei.

Plecarea lui Driscoll survine pe fondul unor tensiuni profunde și de lungă durată cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, un conflict care a marcat funcționarea internă a Pentagonului în ultimele luni.

Motivele de demisie: Tensiuni cu Hegseth și epurarea generalilor

Deși plecarea sa era preconizată de mai mult timp, sursele CNN arată că decizia a fost precipitată de acțiunile lui Hegseth, care a blocat eforturile de modernizare ale armatei. O sursă apropiată situației a declarat că, în scrisoarea de demisie, Driscoll „a ridicat îngrijorări adresate administrației cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și la modul în care Hegseth blochează aceste eforturi în mod specific, prin concedierea generalilor care erau responsabili.”

Printre deciziile controversate ale lui Hegseth se numără demiterea, la începutul acestui an, a șefului de Stat Major al Armatei, generalul Randy George, alături de alți doi generali de rang înalt. George și Driscoll lucrau îndeaproape la modernizarea forțelor și echipamentelor.

La o audiere în Congres din luna aprilie, Driscoll și-a exprimat public admirația pentru generalul demis, numindu-l „un lider transformațional uimitor”.

CNN anunță demisie Driscoll

CNN anunță demisie Driscoll. sursa: captura video

Hegseth în război cultural

Hegseth, care a servit timp de aproape 20 de ani în Garda Națională, și-a concentrat mandatul mai mult pe teme din așa-numitul „război cultural” și a arătat o atitudine de neîncredere față de oficialii civili și militari, fiind suspect cu privire la loialitatea acestora.

Dincolo de generalul George, el a forțat plecarea mai multor lideri cheie, inclusiv generalul James Mingus, generalul David Hodne, șeful capelanilor Maj. Gen. William Green Jr. și locotenent-generalul Douglas Sims.

Cel mai recent, generalul Christopher Donahue a părăsit comanda forțelor americane din Europa și Africa din cauza reticenței lui Hegseth de a-l nominaliza pentru un nou post.

Relația cu J.D. Vance și Donald Trump

Conflictul dintre Driscoll și Hegseth a fost alimentat și de relațiile politice de la cel mai înalt nivel. Dan Driscoll este un veteran al Armatei și un prieten apropiat al vicepreședintelui J.D. Vance, cu care a fost coleg la Facultatea de Drept de la Yale. Hegseth ar fi privit această relație cu Casa Albă ca pe o încercare a lui Driscoll de a-i ocoli autoritatea.

Mai mult, tânărul secretar al Armatei își formase o legătură directă și cu președintele Trump. Driscoll fusese supranumit de Trump „omul cu dronele”, datorită implicării sale extinse în dezvoltarea acestei tehnologii militare, și primise anul trecut misiunea de a ajuta la convingerea Ucrainei să se așeze la masa negocierilor cu Rusia.

O demisie dată într-un moment complicat

Plecarea lui Driscoll vine într-un moment delicat pentru forțele armate americane, care se află deja de șase luni într-un conflict militar cu Iranul, război care nu dă semne de încheiere.

Deocamdată nu este clar când va părăsi oficial funcția. Conform procedurilor, subsecretarul Armatei, Mike Obadal, colonel în retragere și fost aviator pentru operațiuni speciale, va prelua interimatul.

Casa Albă, prin purtătoarea de cuvânt Anna Kelly, a salutat mandatul lui Driscoll, lăudând „leadershipul său excepțional pe durata unor operațiuni militare istorice”.

Stiri calde

06:54 - Secrete din viața lui Matthew Perry, dezvăluite într-un nou documentar. Când va fi lansat

06:45 - Explozie violentă a unei drone în satul moldovenesc Crocmaz , la granița cu Ucraina

06:34 - Prognoza meteo, 3 septembrie. Val de instabilitate atmosferică, vijelii și temperaturi maxime de 34 de grade

06:25 - Noi reguli pentru sănătatea mintală a angajaților. Companiile ar putea fi obligate să evalueze zilnic nivelul de stre...

06:16 - Calendar ortodox, 3 septembrie. Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei

06:05 - Ce poți afla de la culoarea fumului care iese din eșapament. Poate indica probleme serioase la motor

HAI România!

Bogați în poze, datori în realitate: Capcana creditelor și iluzia bogăției

Bogați în poze, datori în realitate: Capcana creditelor și iluzia bogăției

Secretul japonez pentru a supraviețui în era vitezei

Secretul japonez pentru a supraviețui în era vitezei

Drogurile pun stăpânire pe România

Drogurile pun stăpânire pe România

Proiecte speciale