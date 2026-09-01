Secretarul Armatei Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, și-a înaintat demisia președintelui Donald Trump, conform unor surse citate de CNN. O plecare dureroasă pentru cei care vedeau în el speranța modernizării armatei.

Plecarea lui Driscoll survine pe fondul unor tensiuni profunde și de lungă durată cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, un conflict care a marcat funcționarea internă a Pentagonului în ultimele luni.

Deși plecarea sa era preconizată de mai mult timp, sursele CNN arată că decizia a fost precipitată de acțiunile lui Hegseth, care a blocat eforturile de modernizare ale armatei. O sursă apropiată situației a declarat că, în scrisoarea de demisie, Driscoll „a ridicat îngrijorări adresate administrației cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și la modul în care Hegseth blochează aceste eforturi în mod specific, prin concedierea generalilor care erau responsabili.”

Printre deciziile controversate ale lui Hegseth se numără demiterea, la începutul acestui an, a șefului de Stat Major al Armatei, generalul Randy George, alături de alți doi generali de rang înalt. George și Driscoll lucrau îndeaproape la modernizarea forțelor și echipamentelor.

La o audiere în Congres din luna aprilie, Driscoll și-a exprimat public admirația pentru generalul demis, numindu-l „un lider transformațional uimitor”.

Hegseth, care a servit timp de aproape 20 de ani în Garda Națională, și-a concentrat mandatul mai mult pe teme din așa-numitul „război cultural” și a arătat o atitudine de neîncredere față de oficialii civili și militari, fiind suspect cu privire la loialitatea acestora.

Dincolo de generalul George, el a forțat plecarea mai multor lideri cheie, inclusiv generalul James Mingus, generalul David Hodne, șeful capelanilor Maj. Gen. William Green Jr. și locotenent-generalul Douglas Sims.

Cel mai recent, generalul Christopher Donahue a părăsit comanda forțelor americane din Europa și Africa din cauza reticenței lui Hegseth de a-l nominaliza pentru un nou post.

Conflictul dintre Driscoll și Hegseth a fost alimentat și de relațiile politice de la cel mai înalt nivel. Dan Driscoll este un veteran al Armatei și un prieten apropiat al vicepreședintelui J.D. Vance, cu care a fost coleg la Facultatea de Drept de la Yale. Hegseth ar fi privit această relație cu Casa Albă ca pe o încercare a lui Driscoll de a-i ocoli autoritatea.

Mai mult, tânărul secretar al Armatei își formase o legătură directă și cu președintele Trump. Driscoll fusese supranumit de Trump „omul cu dronele”, datorită implicării sale extinse în dezvoltarea acestei tehnologii militare, și primise anul trecut misiunea de a ajuta la convingerea Ucrainei să se așeze la masa negocierilor cu Rusia.

Plecarea lui Driscoll vine într-un moment delicat pentru forțele armate americane, care se află deja de șase luni într-un conflict militar cu Iranul, război care nu dă semne de încheiere.

Deocamdată nu este clar când va părăsi oficial funcția. Conform procedurilor, subsecretarul Armatei, Mike Obadal, colonel în retragere și fost aviator pentru operațiuni speciale, va prelua interimatul.

Casa Albă, prin purtătoarea de cuvânt Anna Kelly, a salutat mandatul lui Driscoll, lăudând „leadershipul său excepțional pe durata unor operațiuni militare istorice”.