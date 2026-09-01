Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți că avea o înțelegere prealabilă cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i folosi biroul din Parlament, dar că nu i-a cerut detalii despre întâlnirea neanunțată cu președinta CCR, Simina Tănăsescu. Totodată, liderul liberal a afirmat că PNL este pregătit să treacă în opoziție și nu va susține un guvern din care face parte PSD.

Întrevederea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc cu doar câteva zile înaintea unor decizii majore ale Curții Constituționale, printre care se numără și pronunțarea pe tema legii Agenției Naționale de Integritate, generând reacții puternice în sistemul judiciar.

Mircea Abrudean a explicat că accesul premierului în cabinetul său este un lucru firesc, având în vedere că Bolojan a ocupat anterior aceeași funcție la conducerea Senatului.

„Am avut o înțelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie, sigur, când nu sunt eu angrenat în alte activități. Nu era cazul să-mi dea explicații și nici să-mi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui, în biroul președintelui Senatului. Nu e treaba mea să verific agenda premierului”, a declarat Mircea Abrudean.

În privința negocierilor pentru formarea noului Executiv, președintele Senatului a reiterat că propunerea oficială a PNL, susținută și de USR și UDMR, rămâne europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a exclus ferm posibilitatea ca liberalii să sprijine un cabinet din care să facă parte PSD, chiar și sub conducerea unui premier independent.

„În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori, de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acest moment cu premier independent sau cu altfel de premier. PNL este pregătit să treacă în opoziție”, a subliniat Abrudean.

Liderul liberal a avertizat că eventualii parlamentari PNL care vor vota un guvern alături de PSD se vor plasa automat în afara partidului.

Configurarea viitorului Guvern depinde de consultările pe care le va patrona președintele României, în condițiile în care PSD susține o formulă condusă de Sorin Grindeanu sau de un premier independent.

În cazul în care nu se va reuși coagularea unei majorități parlamentare după două încercări de învestire, Mircea Abrudean a indicat că soluția constituțională rămasă o reprezintă alegerile anticipate.