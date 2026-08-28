Premierul demis Ilie Bolojan a susținut vineri, 28 august, că nu regretă întâlnirea avută pe 14 august cu președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu. Discuția a avut loc cu trei zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra Legii ANI, în urma căreia Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al municipiului Timișoara. Bolojan a susținut că întrevederea a avut ca temă probleme administrative ale CCR și că discuția s-a desfășurat într-un birou dintr-o instituție publică.

Discuția dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, care se afla atunci la Cluj.

Șefa CCR i-ar fi solicitat premierului sprijin pentru identificarea unor spații suplimentare pentru activitatea Curții, instituție care funcționează în prezent în clădirea Parlamentului, în apropierea Senatului.

Bolojan a explicat de ce a folosit biroul lui Abrudean pentru întâlnirile cu reprezentanții altor instituții.

„M-am întâlnit cu oameni care n-au o funcție, m-am întâlnit cu toți responsabilii de instituții în toată această perioadă. Atunci când sunt în zona Senatului sau sunt în zona Parlamentului… După ce am fost instalat premier, l-am rugat pe domnul Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului) să-mi permită să folosesc acel birou, pentru că altfel n-ai unde să te întâlnești acolo. Și am avut acceptul dânsului”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul demis a respins ideea că întâlnirea ar fi avut un caracter conspirativ.

„A fost o întâlnire care a fost făcută nu la un restaurant, nu într-o zonă conspirativă, ci într-o instituție publică, într-o instituție în care accesul este controlat, deci nu este nimic secret sau de altă natură”, a adăugat Bolojan.

Liderul PNL a mai spus că nu obișnuiește să facă publice discuțiile purtate cu reprezentanții altor instituții.

„Dacă am o discuție cu cineva, nu dau pe surse din întâlnirea respectivă și știți că, deși primesc zeci de mesaje, nu fac acest lucru și nu mi se pare de bun-simț nici să relatezi ce s-a întâmplat într-o discuție sau alta cu o persoană, cu două sau cu trei. Dar nu s-a întâmplat nimic care să fie nelalocul lui”.

Întrebat dacă regretă întâlnirea neanunțată oficial cu președinta CCR, Ilie Bolojan a răspuns negativ. El a afirmat că discuția a contribuit și la clarificarea problemei legate de spațiile necesare Curții Constituționale.

„Nu. Dar n-am n-am de ce să regret și sper că spațiile Ministerului Dezvoltării, care sunt în administrarea Guvernului din Parlamentul României, pentru că avem un corp de clădire al Guvernului lipit de Senat, vor rezolva și problemele de spații”, a punctat șeful Executivului.

Întâlnirea a avut loc pe 14 august, cu trei zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra Legii ANI. Decizia Curții a stabilit constituționalitatea amendamentului care a dus ulterior la pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz.

Întrevederea a fost făcută publică de senatorul PSD Daniel Zamfir, care a relatat pe Facebook despre întâlnirea dintre premier și președinta CCR.

„Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”, a arătat acesta.

Curtea Constituțională a oferit ulterior explicații despre întrevedere și despre natura discuțiilor purtate de președinta instituției cu reprezentanții autorității executive.

„Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”

La trei zile după întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu, CCR a decis că amendamentul PSD referitor la mandatul lui Dominic Fritz este constituțional. Simina Tănăsescu era inițial judecător-raportor în dosar, însă ulterior rolul a fost preluat de judecătorul Csaba Asztalos.

Vineri, 28 august, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, act normativ în baza căruia Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei.