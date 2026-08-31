Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a respins informațiile potrivit cărora parlamentarii formațiunii ar fi dispuși să voteze orice candidat pentru funcția de prim-ministru desemnat de președintele Nicușor Dan. Liderul UDMR a declarat că poziția partidului nu s-a modificat și că Uniunea continuă să susțină candidatura lui Siegfried Mureșan, convenită împreună cu PNL și USR.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Maszol, după apariția informațiilor potrivit cărora UDMR ar fi transmis că va susține în Parlament orice variantă de premier propusă de șeful statului.

Liderul UDMR a negat că ar fi transmis un asemenea angajament în discuțiile cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, sau cu liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Nu am spus așa ceva, nu am făcut o asemenea declarație. Poziția UDMR rămâne aceea că așteptăm ca președintele să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Kelemen Hunor.

El a reamintit că PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan, în timp ce PSD îl propune pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu.

„PNL, USR și UDMR au un candidat, pe Siegfried Mureșan. PSD are, de asemenea, un candidat pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Sorin Grindeanu”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR nu intenționează să înceapă negocieri cu PSD pentru susținerea unui alt candidat înainte ca Nicușor Dan să facă o desemnare oficială.

„Până când președintele nu desemnează pe cineva, noi nu putem negocia cu PSD și nu ne schimbăm poziția. În iunie am convenit cu PNL și USR asupra candidaturii lui Mureșan și ne ținem de această înțelegere. Restul sunt invenții și povești”, a declarat acesta.

Liderul UDMR a folosit imaginea unei „bărci” pentru a descrie poziția comună a celor trei formațiuni.

„I-am spus și lui Grindeanu: până când președintele nu decide, eu nu cobor din barca în care stăm împreună, alături de PNL și USR, în jurul lui Siegfried Mureșan”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că UDMR nu poate susține în paralel un candidat propriu împreună cu PNL și USR și să negocieze, în același timp, pentru sprijinirea unui alt candidat.

„Nu putem continua așa. Nu este în interesul nostru să ajungem la alegeri anticipate, dar nici nu putem să părem complet idioți și neserioși, să avem un candidat și, în același timp, să negociem sprijinirea altuia. Noi nu facem așa ceva”, a declarat liderul Uniunii.

Potrivit acestuia, poziția UDMR ar putea fi reevaluată după ce președintele va face desemnarea pentru funcția de premier.

„După ce președintele desemnează candidatul, va exista o situație nouă și vom vedea în ce direcție trebuie să ne mișcăm”, a explicat Kelemen.

Deși UDMR își menține sprijinul pentru Siegfried Mureșan, Kelemen Hunor i-a reproșat candidatului comun că nu a fost suficient de activ în încercarea de a construi majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea unui Guvern.

„I-am reproșat candidatului nostru comun că, după ce a fost nominalizat, a dispărut. Am discutat pe larg despre acest lucru și cu Bolojan, săptămâna trecută”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, Mureșan a avut câteva intervenții politice imediat după nominalizare, după care nu ar mai fi participat activ la negocierile politice din timpul verii.

„După nominalizare, Mureșan a lovit o dată în președinte, o dată în PSD, apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil”, a afirmat Kelemen.

Liderul UDMR a susținut că PNL, USR și UDMR au împreună un avantaj numeric față de PSD, însă acest lucru nu este suficient pentru a asigura cele 233 de voturi necesare învestirii unui Guvern.

„Candidatul nostru pentru funcția de prim-ministru nu a încercat să păstreze sau să mărească acest avantaj pe parcursul verii”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a afirmat că nu deține informații potrivit cărora Siegfried Mureșan ar fi negociat cu parlamentari independenți sau cu grupurile rezultate în urma fragmentării unor formațiuni politice.

În schimb, liderul UDMR susține că PSD a purtat discuții pentru obținerea sprijinului parlamentar.

„PSD a fost în mișcare toată vara. Au făcut declarații, au negociat când aici, când acolo. M-au întrebat și pe mine, am vorbit și cu Grindeanu”, a declarat Kelemen.

În cazul în care Nicușor Dan îl va desemna pe Siegfried Mureșan, acesta va trebui să obțină sprijinul parlamentar necesar, inclusiv prin discuții cu formațiunile și grupurile care nu fac parte din alianța PNL-USR-UDMR.

Dacă desemnarea va fi făcută în favoarea lui Sorin Grindeanu, responsabilitatea pentru formarea majorității parlamentare va reveni candidatului PSD.

Kelemen Hunor a exclus și posibilitatea unor negocieri cu AUR pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Noi, UDMR, nu trebuie să negociem. Nu vrem să stăm la aceeași masă cu AUR, iar cine ne cunoaște știe foarte bine acest lucru”, a declarat liderul UDMR. La momentul acordării interviului, formațiunea nu primise încă o invitație din partea președintelui Nicușor Dan pentru o nouă rundă de consultări.

Liderul UDMR a criticat și durata crizei politice, afirmând că situația se prelungește de aproape patru luni de la moțiunea de cenzură.

„Această situație, care durează de aproape patru luni de la moțiunea de cenzură, este extrem de contraproductivă. Politicienii transmit astfel că sunt incapabili să ajungă la un acord pentru țară”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a mai susținut că disputele dintre liderii politici au ajuns să cântărească prea mult în raport cu situația în care se află România.

„Ego-ul și orgoliul sunt mai mari decât ar fi permis atunci când țara se află într-o asemenea situație”, a conchis președintele UDMR.