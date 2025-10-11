International

Scrisoare anonimă la Notre-Dame: Autorul a avertizat că „va fi un măcel”

Scrisoare anonimă la Notre-Dame: Autorul a avertizat că „va fi un măcel”Sursa: Pixabay
O scrisoare anonimă cu conținut amenințător a fost descoperită, vineri după-amiază, în curtea catedralei Notre-Dame din Paris. Mesajul, găsit lângă zona lumânărilor aprinse, avertiza că în zilele de 11 și 12 octombrie ar putea avea loc un atac în interiorul lăcașului de cult, potrivit Le Parisien.

„Vor face un măcel”

Scrisoarea a fost descoperită de țârcovnicul bisericii și conținea un mesaj dactilografiat: „Nu deschideţi catedrala în 11 şi 12 octombrie! Vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuţite în catedrală şi vor face un măcel.”

Angajatul a alertat imediat echipa de securitate, iar măsurile au fost luate în timp ce turiștii se aflau încă în interior. Deși nu s-a dispus evacuarea, paza catedralei a efectuat un control minuțios pentru a verifica dacă armele menționate în scrisoare ar fi putut fi ascunse în incintă.

Catedrala, redeschisă după verificări stricte

Prefectura de Poliție a confirmat că riscul a fost eliminat, iar catedrala s-a redeschis sâmbătă dimineață pentru vizitatori.

Notre Dame

Sursa foto: Arhiva EVZ

„O inspecţie comună a serviciului de pază şi a Direcţiei pentru ordinea publică a permis îndepărtarea oricărui pericol”, au transmis autoritățile. Incidentul de vineri nu este singular. În luna aprilie, o altă scrisoare anonimă fusese găsită în interiorul catedralei, anunțând un presupus atentat terorist de Paști. Mesajul, lăsat pe o bancă, spunea explicit: „În duminica Paştelui va fi un atentat în catedrală.”

Ancheta deschisă atunci a vizat „ameninţare concretă de crimă împotriva persoanelor, comisă din motive de rasă, etnie, naţionalitate sau religie” și „răspândirea de informaţii false menite să inducă în eroare asupra unei distrugeri periculoase”.

Poliția încearcă acum să identifice autorul mesajului și să stabilească dacă amenințarea are fundament real. În contextul recentelor alerte și al riscurilor de securitate din capitala franceză, Notre-Dame rămâne sub monitorizare strictă în weekendul vizat de avertisment.

