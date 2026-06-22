Radu Coroamă a renunțat la funcția de director general al Fabricii de Arme Cugir, informația fiind confirmată luni de acesta într-o discuție cu jurnaliștii locali. Plecarea sa din fruntea companiei are loc după o perioadă marcată de mai multe proteste spontane ale angajaților, ultima acțiune de acest fel fiind organizată în urmă cu aproximativ o săptămână.

Radu Coroamă a confirmat că nu mai ocupă funcția de director general al Fabricii de Arme Cugir, însă nu a oferit explicații privind motivele care au stat la baza deciziei. Potrivit publicației locale Ziarul Unirea, acesta nu a dorit să ofere detalii suplimentare nici despre momentul în care și-a depus demisia.

„Fostul director general nu a dorit să precizeze data exactă la care şi-a depus demisia şi nici motivele care au stat la baza acestei decizii”, notează jurnaliştii de la Ziarul Unirea.

Până în prezent, nu au fost comunicate oficial informații suplimentare despre conducerea companiei sau despre persoana care îi va prelua atribuțiile.

Radu Coroamă a preluat funcția de director general al Fabricii de Arme Cugir în luna septembrie 2024.

Înainte de această numire, el a ocupat timp de mai mulți ani funcția de șef al Structurii de Securitate din cadrul Societății Uzina Mecanică Cugir. Conform informațiilor publicate de ziarulunirea.ro, Coroamă este absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pe care a finalizat-o în anul 2007. Ulterior, acesta a activat timp de patru ani în cadrul Serviciului Român de Informații.

Demisia fostului director general intervine într-un context tensionat pentru fabrica din Cugir. Pe parcursul acestui an, salariații au organizat în repetate rânduri greve spontane, nemulțumiți de situația din companie.

Cea mai recentă acțiune de protest a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, când angajații au întrerupt activitatea după ce salariile nu au fost plătite la termen.

Plecarea lui Radu Coroamă de la conducerea Fabricii de Arme Cugir are loc astfel într-o perioadă în care unitatea s-a confruntat cu mai multe probleme care au generat tensiuni în rândul personalului.