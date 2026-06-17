Angajaţii de la Fabrica de Arme Cugir și-au întrerupt miercuri activitatea, pentru a doua zi la rând, nemulţumiţi că salariile nu le-au fost virate la termen, potrivit presei locale.

Protestul a fost unul spontan, după ce banii care ar fi trebuit să ajungă la angajaţi luni nu au fost plătiţi.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat că oamenii au decis singuri să oprească lucrul, iar acţiunea nu a fost organizată de sindicat.

Luni era ziua în care angajații trebuiau să își primească banii, dar cardurile nu au fost încărcate. Din acest motiv, muncitorii au oprit activitatea, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir.

Nemulţumirile de la Fabrica de Arme Cugir nu sunt însă noi.

Blocajul actual vine pe fondul tensiunilor deja existente între angajaţi şi administraţia unităţii, după eşecul discuţiilor legate de majorările salariale.

În urmă cu două săptămâni, angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă generală. Muncitorii s-au declarat nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă.

Sindicaliștii din Cugir au cerut atunci mărirea valorii tichetelor de masă, vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor.

Muncitorii de la Fabrica de Arme din Cugir au declarat că discută aceste cerințe cu conducerea încă de anul trecut, din luna octombrie.

Fabrica de Arme Cugir este o uzină de stat din Cugir, judeţul Alba, specializată în producţia de armament şi echipamente militare.

Aceasta face parte din industria naţională de apărare. Fabrica de Arme Cugir produce, în principal, arme de foc de calibru mic, componente şi alte produse cu destinaţie militară.

Uzina din județul Alba funcţionează în cadrul companiei naţionale Romarm și este una dintre cele mai cunoscute unităţi industriale din Cugir, un oraş cu tradiţie lungă în producţia de armament.