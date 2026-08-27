Un schelet uman a fost descoperit într-o structură neobișnuită, căptușită cu piatră, în nordul Scoției, iar arheologii încearcă acum să afle ce era, de fapt, construcția și de ce trupul unei persoane a fost depus în interiorul ei, potrivit Highland Archaeology Services.

Descoperirea a fost făcută în apropiere de Dornoch, în regiunea Sutherland, în timpul unor săpături arheologice desfășurate înaintea extinderii unei cariere.

Cercetătorii cred că situl ar putea data din Epoca Fierului, însă rolul exact al structurii și circumstanțele înmormântării rămân, deocamdată, neclare.

Structura descoperită de echipa Highland Archaeology Services era adâncită în pământ și avea o formă aproximativ ovală. Interiorul era construit din plăci și blocuri de piatră, iar în partea inferioară arheologii au observat urme ale unui material asemănător mortarului.

Acest detaliu i-a făcut pe specialiști să ia în calcul o ipoteză neobișnuită: construcția ar fi putut fi realizată pentru a reține lichide.

În raportul preliminar al săpăturii este avansată inclusiv posibilitatea ca locul să fi avut funcția unui fel de puț sau să fi fost folosit într-un context ritualic.

Structura avea și trepte de acces, ceea ce o diferențiază de o groapă funerară obișnuită.

Cea mai surprinzătoare descoperire a fost făcută spre baza structurii. Arheologii au găsit acolo rămășițele unui adult, depuse peste unele dintre straturile care umpleau construcția.

Potrivit Highland Archaeology Services, analiza preliminară indică faptul că ar putea fi vorba despre o femeie adultă, însă această concluzie urmează să fie verificată prin analize specializate.

Nu au fost găsite obiecte funerare alături de schelet, ceea ce face și mai dificilă interpretarea descoperirii.

Arheologii încearcă acum să stabilească dacă persoana a fost îngropată într-un loc care avea deja o altă funcție sau dacă structura fusese transformată intenționat într-un spațiu funerar.

Deasupra scheletului, cercetătorii au descoperit un strat care conținea o cantitate mare de oase de animale.

Peste acesta se afla un alt strat bogat în cărbune și fragmente de lemn ars. În partea superioară a structurii, treptele de acces păreau să fi fost blocate.

Succesiunea acestor straturi ridică întrebarea dacă locul a fost închis în cadrul unui act ceremonial.

Raportul arheologic subliniază însă că această interpretare este, în prezent, doar o ipoteză. Analizele ulterioare ale oaselor, sedimentelor și materialului organic ar putea oferi informații mai precise despre ceea ce s-a întâmplat acolo.

În apropierea structurii au fost identificate și alte urme de activitate umană, inclusiv gropi și posibile vestigii ale unor construcții circulare.

Arheologii au găsit, de asemenea, obiecte care pot fi încadrate, în linii mari, în Epoca Fierului, printre care un fragment de brățară din șist și un vas spart din steatit.

Aceste descoperiri sugerează că situl ar putea avea o vechime de aproximativ 2.000 de ani sau mai mult. Datarea exactă a scheletului și a structurii nu a fost însă stabilită încă.

În nordul Scoției, dovezile privind practicile funerare din Epoca Fierului sunt relativ rare, iar fiecare descoperire de acest tip poate aduce informații importante despre comunitățile care au trăit în regiune.

Deocamdată, arheologii nu știu dacă structura a fost construită inițial pentru depozitarea apei sau a altor lichide, dacă a avut o funcție ritualică sau dacă scopul ei era cu totul diferit.

Nici motivul pentru care persoana a fost depusă în interior nu este clar.

Analizele osteologice, studiile asupra sedimentelor și eventualele teste de datare vor fi esențiale pentru reconstruirea poveștii acestui loc. Până atunci, scheletul descoperit la Evelix, lângă Dornoch, rămâne una dintre cele mai neobișnuite descoperiri arheologice recente din nordul Scoției.