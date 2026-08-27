O amuletă creștină veche de aproximativ 1.500 de ani, descoperită în centrul Turciei, conține o foiță de aur extrem de subțire pe care ar putea fi înscris un pasaj din Biblie, potrivit New York Post. Arheologii încearcă acum să identifice și să descifreze textul, iar rezultatul ar putea oferi noi informații despre practicile creștinilor din primele secole.

Descoperirea a fost făcută la situl arheologic Türkmen Karahöyük, din provincia Konya, de o echipă internațională formată din aproximativ 60 de cercetători din 13 țări. Amuleta este datată în secolele al IV-lea sau al V-lea d.Hr., o perioadă importantă pentru răspândirea creștinismului.

Artefactul este păstrat într-o capsulă din cupru. În interior, specialiștii au descoperit o foiță de aur cu o grosime de aproximativ 0,1 milimetri.

Potrivit informațiilor relatate de presa internațională, cercetătorii cred că pe această foiță a fost înscris, cel mai probabil, un pasaj biblic. Textul nu a fost însă identificat până în prezent, iar experții continuă examinarea obiectului.

Fragilitatea materialului complică procesul. Foița de aur trebuie analizată cu atenție pentru a evita deteriorarea inscripției sau a artefactului.

Amuletele creștine nu erau obiecte necunoscute în Antichitatea târzie. Unele conțineau rugăciuni, formule de protecție sau fragmente din texte considerate sacre.

Specialiștii în arheologia creștinismului timpuriu arată că astfel de obiecte puteau fi purtate pentru protecție împotriva bolilor, pericolelor sau a ceea ce oamenii epocii considerau forțe malefice.

În cazul descoperirii din Turcia, mesajul de pe foița de aur ar putea ajuta cercetătorii să afle mai multe despre modul în care textele religioase erau folosite în viața de zi cu zi a comunităților creștine din acea perioadă.

Michele Rüzgar Massa, unul dintre coordonatorii cercetărilor de la Türkmen Karahöyük, a subliniat caracterul rar al unei astfel de descoperiri.

Potrivit relatărilor despre cercetare, arheologii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca amuleta să fi fost purtată ca obiect de protecție de un copil.

Situl Türkmen Karahöyük este cercetat de mai mulți ani și a oferit arheologilor dovezi ale unei locuiri îndelungate. Descoperirile de aici acoperă perioade istorice diferite, de la Epoca Bronzului până la epoci mai târzii.

Deocamdată, nu se știe ce pasaj ar putea fi scris pe foița de aur și nici dacă textul este într-adevăr un fragment din Biblie. Confirmarea va depinde de analizele și de descifrarea inscripției.

Dacă ipoteza va fi confirmată, mica amuletă descoperită în Konya ar putea deveni o nouă piesă importantă în studiul creștinismului timpuriu și al modului în care credința era purtată, la propriu, de oamenii de acum aproximativ 1.500 de ani.