Aripile avioanelor se îndoaie și se flexează în timpul zborului deoarece sunt proiectate să suporte variațiile de forță și să absoarbă solicitările aerodinamice, fără să fie complet rigide, potrivit NASA.

Mișcarea poate fi observată mai ales în timpul turbulențelor sau atunci când aeronava trece prin zone cu curenți de aer diferiți.

Deși pentru pasageri imaginea unei aripi care se mișcă poate fi neliniștitoare, flexarea acesteia face parte din comportamentul normal al structurii avionului.

Aripile sunt construite astfel încât să aibă o anumită elasticitate, iar inginerii testează componentele pentru a se asigura că pot rezista la sarcini mult mai mari decât cele întâlnite în exploatarea obișnuită.

În timpul zborului, aripile sunt supuse permanent unor forțe aerodinamice. Aerul care trece peste și pe sub suprafața lor generează portanță, forța care menține avionul în aer. În același timp, greutatea aeronavei, viteza și schimbările de direcție influențează solicitările exercitate asupra structurii.

Dacă aripile ar fi complet rigide, forțele produse de aceste variații s-ar transmite mai brutal către structură. O anumită flexibilitate permite aripii să se deformeze controlat și să distribuie mai bine sarcinile.

Practic, o aripă modernă funcționează într-o anumită măsură asemenea unei structuri elastice foarte mari. Ea nu trebuie să rămână perfect nemișcată pentru a fi sigură.

Flexarea devine mai vizibilă atunci când avionul întâlnește turbulențe. Schimbările rapide ale mișcării aerului pot modifica pentru scurt timp forțele care acționează asupra aripilor.

În aceste situații, aripile se pot ridica sau coborî ușor, iar extremitățile lor pot avea o mișcare mai amplă decât zona apropiată de fuselaj. Acest lucru este legat de modul în care se comportă o structură flexibilă supusă unor forțe.

Mișcarea nu înseamnă, în sine, că aripa este pe punctul de a se rupe. Dimpotrivă, flexibilitatea este luată în calcul încă din etapa de proiectare.

Amplitudinea mișcării diferă în funcție de tipul aeronavei, de dimensiunea aripilor și de materialele utilizate. La unele avioane moderne, în special la aeronavele cu aripi lungi și eficiente aerodinamic, flexarea poate fi observată cu ușurință de la ferestrele pasagerilor.

În testele structurale, producătorii supun aripile unor sarcini controlate pentru a verifica modul în care acestea se comportă atunci când sunt solicitate puternic. Scopul este să demonstreze că structura poate suporta condiții care depășesc limitele normale de operare.

Înainte ca un model de avion să intre în serviciu, structura sa este verificată printr-o serie de teste și analize inginerești. Siguranța nu se bazează pe faptul că aripa nu se mișcă, ci pe faptul că mișcarea și rezistența ei sunt previzibile și controlate.

Evoluția materialelor utilizate în industria aeronautică a contribuit la dezvoltarea unor aripi mai ușoare și, în același timp, foarte rezistente.

Aluminiul rămâne important în construcția aeronavelor, însă modelele moderne folosesc într-o proporție semnificativă și materiale compozite.

Aceste materiale permit obținerea unor structuri cu proprietăți mecanice adaptate solicitărilor din timpul zborului. În cazul unor aeronave moderne, aripile pot avea o flexibilitate vizibilă, în timp ce structura internă este proiectată să reziste la sarcini considerabile.

Un alt avantaj al unei structuri bine proiectate este reducerea greutății. O aeronavă mai ușoară poate utiliza mai eficient combustibilul, ceea ce are efect asupra costurilor de operare și al consumului.

Un detaliu pe care pasagerii îl observă frecvent este că vârful aripii pare să se miște mai mult decât partea aflată lângă fuselaj. Explicația ține de comportamentul unei structuri în consolă.

Aripa este prinsă de fuselaj și se extinde spre exterior. Pe măsură ce ne îndepărtăm de punctul de prindere, deplasarea produsă de anumite forțe poate deveni mai vizibilă. Din acest motiv, o mișcare relativ mică în zona rădăcinii aripii poate fi amplificată la extremitate.

Acesta este și motivul pentru care pasagerii aflați lângă fereastră pot vedea mai clar flexarea în timpul turbulențelor sau al schimbărilor de regim de zbor.

Proiectarea unei aeronave presupune stabilirea unor limite structurale și verificarea comportamentului componentelor în diferite condiții. Aripile trebuie să reziste nu doar la forțele întâlnite în zborul normal, ci și la situații de încărcare mai severe, în limitele prevăzute de standardele de certificare.

Prin urmare, faptul că o aripă se îndoaie nu este un semn că structura cedează. Este rezultatul elasticității controlate a materialelor și al modului în care a fost proiectată aeronava.