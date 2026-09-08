O defecțiune majoră la sistemul de control al traficului aerian provoacă întârzieri masive și blocaje pe numeroase aeroporturi din Marea Britanie. Cursele către Heathrow și Gatwick sunt suspendate cel puțin până la ora locală 19.00, iar zborurile de pe platforme precum London City, Manchester, Stansted, East Midlands, Birmingham, Belfast City, Aberdeen, Glasgow sau Southampton înregistrează perturbări semnificative, conform The Telegraph.

Defecțiunea s-a produs la centrul NATS din Swanwick, în apropiere de Southampton, conform informațiilor furnizate de sursa citată. Care menționează că problema este legată de procesarea datelor și a apărut la scurt timp după ora 13.00, ora locală.

Compania națională de control al traficului aerian a confirmat incidentul, fără a detalia natura exactă a echipamentului afectat sau cauza care a dus la acest blocaj.

„Investigăm o problemă tehnică ce provoacă unele perturbări ale plecărilor. Inginerii noștri sunt la fața locului și vom furniza o actualizare cât mai curând posibil”, a transmis compania britanică.

Reprezentanții NATS și-au exprimat regretul pentru situația creată și au îndrumat pasagerii să verifice stadiul zborurilor direct la companiile aeriene de la care au achiziționat biletele.

Afectat în mod direct, Aeroportul din Manchester anticipează că dereglările vor continua pe parcursul întregii zile, fiind preconizate în special întârzieri pe liniile de plecare și sosire. De asemenea, conducerea Aeroportului din Edinburgh a anunțat că colaborează cu operatorii aerieni și serviciile de trafic pentru a gestiona efectele incidentului.

Efectele s-au extins și în afara spațiului aerian britanic. Organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene, Eurocontrol, a indicat că sursa dificultăților este procesarea datelor de către echipamentele NATS. Din acest motiv, mai multe aeronave aflate pe aeroporturi din Europa continentală, cu destinația Marea Britanie, nu au primit permisiunea de decolare și au rămas la sol. Reluarea zborurilor în parametrii normali va necesita timp chiar și după remedierea defecțiunii, având în vedere procesul gradual de reprogramare a curselor acumulate.