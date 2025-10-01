Scene de groază la Chişinău. Till Lindemann a lansat videoclipul filmat în capitală moldovenească. Video

Republica Moldova. Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat videoclipul piesei Prostitution, filmat la Chişinău vara trecută.

Scenele pentru care Till Lindemann a venit la Chişinău par a fi cele mai dure dintr-un film horror. Chiar şi aşa, videoclipul publicat pe YouTube a adunat mii de vizualizări în primele ore.

Nu se ştie de ce artistul de talie internaţională a ales Chişinăul pentru filmarea acestui videoclip.

Scenele pentru piesa Prostitution au fost filmate la spitalul de Psihiatrie din Chişinău, podul de pe strada Miorița și bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt.

În videoclip apar mai multe scene de-a dreptul şocante, scârboase şi sângeroase – un accident rutier cu o ambulanţă, femei hărţuite, mâncare cu viermi, cadavre şi o scenă violentă de exorcizare la final. Videoclipul a fost produs de Till Lindemann și Anar Reiband. Dar cu participarea unei echipe tehnice din Republica Moldova.

Producătorul executiv al videoclipului pentru piesa lui Till Lindemann este cunoscutul regizor moldovean Roman Burlaca . Cel care a rezizat şi videoclipul pentru piesa „Trenul Chişinău – Bucureşti”, interpretat de formaţia autohtonă Zdob şi Zdub.

În scenele videoclipului, pe lângă Till Lindemann, apar şi câţiva actori moldoveni ca Alina Stoianov, Cristina Miron, Alexandrina Grecu, Eugeniu Matcovschi, Irina Rusu.

Reprezentanții Coaliției Naționale „Viața fără violență”, care întruneţte mai multe organizaţii pentru drepturile femeilor, s-au arătat indignați de faptul că solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a făcut filmări. Aceştia l-au numit pe Lindemann agresor. „De ce unui presupus agresor i s-a permis să filmeze într-un spital unde sunt internate, inclusiv, persoane care au suferit de pe urma abuzurilor?

Credem că decizia de a-i permite unei persoane cu un istoric atât de controversat să filmeze într-un spital de psihiatre este lipsită de respect și de moralitate. Gestul nu doar că riscă să normalizeze comportamentele abuzive pentru care a fost acuzat, dar este perceptut și ca o insultă la adresa victimelor și a oricărei persoane care a suferit o traumă”, au declarat reprezentanţii organizaţiei "Viaţa fără violenţă".

Conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău a încercat să calmeze spiritele.„Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios”, a declarat conducerea spitalului.