Monden

Scene de groază la Chişinău. Till Lindemann a lansat videoclipul filmat în capitală moldovenească. Video

Comentează știrea
Scene de groază la Chişinău. Till Lindemann a lansat videoclipul filmat în capitală moldovenească. Video
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat videoclipul piesei Prostitution, filmat la Chişinău vara trecută.

Scenele pentru care Till Lindemann a venit la Chişinău par a fi cele mai dure dintr-un film horror. Chiar şi aşa, videoclipul publicat pe YouTube a adunat mii de vizualizări în primele ore.

Nu se ştie de ce artistul de talie internaţională a ales Chişinăul pentru filmarea acestui videoclip.

Violenţă şi brutalitate în videoclipul Rammstein

Scenele pentru piesa Prostitution au fost filmate la spitalul de Psihiatrie din Chişinău, podul de pe strada Miorița și bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt.

CNA sesizează Parchetul General pentru mesaje separatiste și conținut ilegal
CNA sesizează Parchetul General pentru mesaje separatiste și conținut ilegal
Alertă meteo în București. Primăria Capitalei activează planul de urgență
Alertă meteo în București. Primăria Capitalei activează planul de urgență

În videoclip apar mai multe scene de-a dreptul şocante, scârboase şi sângeroase – un accident rutier cu o ambulanţă, femei hărţuite, mâncare cu viermi, cadavre şi o scenă violentă de exorcizare la final. Videoclipul a fost produs de Till Lindemann și Anar Reiband. Dar cu participarea unei echipe tehnice din Republica Moldova.

Producătorul executiv al videoclipului pentru piesa lui Till Lindemann este cunoscutul regizor moldovean Roman Burlaca. Cel care a rezizat şi videoclipul pentru piesa „Trenul Chişinău – Bucureşti”, interpretat de formaţia autohtonă Zdob şi Zdub.

În scenele videoclipului, pe lângă Till Lindemann, apar şi câţiva actori moldoveni ca Alina Stoianov, Cristina Miron, Alexandrina Grecu, Eugeniu Matcovschi, Irina Rusu.

Organizaţiile pentru drepturile femeilor, indignate de filmările lui Till Lindemann la Chişinău

Reprezentanții Coaliției Naționale „Viața fără violență”, care întruneţte mai multe organizaţii pentru drepturile femeilor, s-au arătat indignați de faptul că solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a făcut filmări. Aceştia l-au numit pe Lindemann agresor. „De ce unui presupus agresor i s-a permis să filmeze într-un spital unde sunt internate, inclusiv, persoane care au suferit de pe urma abuzurilor?

Credem că decizia de a-i permite unei persoane cu un istoric atât de controversat să filmeze într-un spital de psihiatre este lipsită de respect și de moralitate. Gestul nu doar că riscă să normalizeze comportamentele abuzive pentru care a fost acuzat, dar este perceptut și ca o insultă la adresa victimelor și a oricărei persoane care a suferit o traumă”, au declarat reprezentanţii organizaţiei "Viaţa fără violenţă".

Conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău a încercat să calmeze spiritele.„Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios”, a declarat conducerea spitalului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:58 - Curățenie doar pe hârtie la Spitalul din Iași. Ce a descoperit Curtea de Conturi
20:49 - Curtea Supremă a SUA a decis ca Lisa Cook să rămână, deocamdată, guvernator al Fed
20:41 - Bucurie pentru familia Botgros şi interpreta Adriana Ochişanu. Corneliu a ieşit din comă
20:33 - Lovitură financiară pentru Anda Adam. Instanța i-a pus sechestru pe bunuri
20:24 - Boala limbii albastre, depistată în România. Focarul e confirmat de OMSA
20:17 - CNA sesizează Parchetul General pentru mesaje separatiste și conținut ilegal

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale