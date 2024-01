Gabriela Damir, nuntă anulată din cauza legăturii cu Plahotniuc

Gabriela Damir, fiica lui Dorin Damir, care este finul lui Vladimir Plahotniuc, a povestit cum a fost nevoită să-și anuleze cel mai important eveniment din viață.

Gabriela Damir, nuntă amânată un an

Ea avea planificată nunta cu regizorul Roman Burlaca și totul era pregătit, dar tatăl său a fost reținut, a povestit bloggerița la podcastul lui Dorin Galben.

„Nunta noastră urma să aibă loc cu un an înainte de nunta pe care am făcut-o. Am anulat-o inițial și am făcut doar înscrierea, pentru că tata a fost reținut. Am transmis și invitații, era rezervat totul, restraurantul, fotograful, persoanele care trebuiau să cânte la nuntă. Mulți prieteni de ai mei de peste hotare și-au procurat deja bilete și oricum au venit. Dar ne-am înscris”, a povestit Gabrila Damir.

Ea s povestit că tatăl său, Dorin Damir, nu a fost de acord ca fiica sa să anuleze nunta.

Și fără mamă la cununia civilă

„Nici nu se discută. Când am văzut că trece timpul, deja e august, iar peste o lună e nunta, am spus că anulez. Tata nu era de acord, zicea: «Faceți nunta, totul va fi bine, va fi Artiom, fratele». Am zis: «Voi glumiți? Cea mai importantă zi din viața mea și să nu fie tata? Nu». Tata mă suna cumva o dată pe săptămână, m-a rugat să păstrăm data și să facem măcar înscrierea (cununia civilă – n. red.)”, a mai povestit bloggerița.

„Din motiv că noi am anulat nunta, mama mea a anulat biletele la avion, nu a mai venit. Eu în ziua aia eram pregătită, m-am dus la machiaj, pentru că luasem un fotograf care să ne facă poze acolo la Starea Civilă, afară, că uite, ne-am căsătorit.

Dar Roman mi-a făcut o surpriză, a chemat toată familia mea și toată familia lui. S-au organizat extrem de repede, cu o seară înainte, la un restaurant din oraș și a fost o seară frumoasă, chiar dacă eu am bocit. Plângeam că nu e tata, nu e mama. Nici nu mai știam dacă o să mai fac nuntă, dacă mai are sens să o facem, peste un an. Pentru ce? Deja suntem căsătoriți”, a adăugat Gabriela Damir.

Gabriela Damir a făcut nunta pe 7 septembrie 2022

„Nici nu am amânat-o, pur și simplu am anulat-o și nu am mai discutat la acest subiect. Am zis că la anul vom face ceva mic, dacă va fi totul bine. Despre asta nu s-a mai discutat până în momentul în care tata a revenit acasă”, a adăugat Gabriela, care a povestit că a fost cerută de soție la pe 14 februarie 2021.

Până la urmă, la un an de la căsătoria civilă, Gabriela Damir și Roman Burlaca au făcut nunta, pe 7 septembrie 2022, iar la eveniment a fost prezent și tatăl bloggeriței, Dorin Damir, finul lui Vlad Plahotniuc.

În timpul dansului, Gabriela și Roman Burlaca au anunțat că urmau să devină părinții unui băiețel. Printre invitații la nuntă a fost și Renato Usatîi cu iubita sa, precum și Nina Crețu, fost primar la Bălți. La petrecere au cântat cei de la Zdob și Zdub, precum și Natalia Gordienko.

Roman Burlaca este unul dintre cei mai cunoscuți regizori din Republica Moldova. La un moment dat, acesta i-a luat apărarea socrului său, Dorin Damir, spunând că „opinia publică, precum că acolo stă un monstru, nu este adevărată”.

Cine este Dorin Damir

Reamintim că, în iulie 2021, procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au descins la domiciliul și în biroul lui Dorin Damir. Ulterior, acesta a fost reținut în dosarul fostei Direcții misiuni speciale a MAI. Dorin Damir a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr. 13, pe 7 iulie 2021.

Suspecții din dosarul fostei Direcții nr.5 din cadrul INI al IGP al MAI au fost acuzați de „abuz de serviciu”, „delapidarea averii statului”, „trecerea ilegală a frontierei de stat”, „divulgarea secretului de stat” și „fals în acte publice”. Dorin Damir a stat în arest preventiv și apoi arest la domiciliu până pe 6 iunie 2022.

Dosarul lui Dorin Damir a fost trimis în judecată pe 24 noiembrie 2022, de PCCOCS, potrivit Unimedia.