Monden Rammstein aduce nebunia la Chișinău. Till Lindemann filmează noul videoclip într-un spital de psihiatrie







Republica Moldova. Celebrul vocalist al trupei germane „Rammstein”, Till Lindemann, a fost văzut în Republica Moldova. Aici participă la filmările unui nou videoclip. Proiectul are loc în colaborare cu regizorul moldovean Roman Burlaka și a stârnit deja curiozitatea fanilor.

Filmări în locații neobișnuite din Chișinău

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele sociale, o parte din filmări s-au desfășurat în municipiul Chișinău, inclusiv în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Instituția medicală a confirmat oficial, pe 25 august, implicarea sa într-un proiect artistic internațional, subliniind că toate condițiile de siguranță au fost respectate. Reprezentanții spitalului au declarat că arta și responsabilitatea se pot completa armonios, iar deschiderea pentru un eveniment cultural de asemenea amploare demonstrează spiritul modern al instituției.

„Instituţia noastră a avut un privilegiu: de a deschide porțile pentru un proiect artistic internațional unic. Acesta a fost realizat de Till Lindemann, solistul legendar al trupei Rammstein. Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale. Arta și responsabilitatea pot coexista armonios”, au transmis membrii instituției medicale.

Prezența solistului german la Chișinău nu a trecut neobservată. Sâmbătă seara, Lindemann a fost zărit la un hotel situat în centrul orașului. Mai mulți admiratori au profitat de ocazie pentru a face fotografii și selfie-uri cu artistul. Entuziasmul localnicilor a fost vizibil și pe rețelele de socializare. Imaginile cu liderul trupei Rammstein s-au răspândit rapid.Printre cei care au reacționat este scriitorul moldovean, stabilit la București, Vasile Ernu.

„Till Lindemann, solistul legendar al trupei Rammstein la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Nu știam cum arată în interior: mulțumesc Till Lindemann. Cică Till e ok, nu e de internare - a decis doar să-și facă ultimul clip în Republica Moldova, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău, instituție destupată la minte. Apreciem. Așteptăm rezultatul”, a comentat Ernu pe pagina sa de Facebook.

Deși filmările au fost confirmate, nu există informații clare privind melodia pentru care se realizează videoclipul, nici data finalizării și a lansării acestuia. În schimb, Lindemann a atras recent atenția cu un alt proiect vizual: videoclipul piesei „Und die Engel singen”, unde joacă alături de Yuliya Snigir, actrița ce o interpretează pe Margareta în filmul rusesc „Maestrul și Margareta” (2024), regizat de Michael Lockshin. Noul clip rămâne însă învăluit în mister, alimentând și mai mult nerăbdarea și curiozitatea fanilor.