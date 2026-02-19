Scântei între CSM și Nicușor Dan, din cauza informațiilor suplimentare cerute de Administrația Prezidențială

Președintele CSM, judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, a criticat public faptul că Administrația Prezidențială cere informații suplimentare în cazul judecătorilor de penal care solicită pensionarea.

Potrivit acestuia, este pentru prima dată când, înainte de semnarea decretelor, sunt cerute date privind dosarele aflate pe rol și eventualul risc de prescriere a faptelor. Declarațiile au fost făcute la prezentarea bilanțului Curții de Apel Alba Iulia, instituție pe care Odagiu a condus-o anterior.

Liviu Gheorghe Odagiu a afirmat că actualul șef al statului este primul care nu a semnat decretele de pensionare pentru magistrații din penal fără a cere lămuriri suplimentare. El a subliniat că „nicio dispoziţie legală nu îi dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar”. Președintele CSM a explicat că, până în prezent, astfel de cereri nu au existat.

„Până la preşedintele actual al României, niciodată Administraţia Prezidenţială nu a cerut informaţii suplimentare. La ora actuală, exclusiv pentru judecătorii care judecă în materie penală, exclusiv pentru dânşii, Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la situaţia inculpaţilor din dosar, în sensul să dacă există un risc sau nu de prescriere a infracţiunilor, câte dosare sunt în această situaţie şamd. Or, ca să apreciezi dacă se prescrie sau nu răspunderea pentru o faptă penală, tu faci un adevărat act de judecată.

Eu, ca să pot să răspund preşedintelui României, ar trebui fie să întreb pe judecătorul cauzei şi să-l oblig să încalce legea spunându-mi care este părerea lui, dacă se prescrie, fie să încalc chiar eu legea, solicitând dosarele şi să verific eu. Şi faptul că verific eu nu înseamnă că aşa este, fiindcă cel care stabileşte dacă răspunderea penală pentru o faptă este prescrisă sau nu este exclusiv judecătorul cauzei atunci când pronunţă hotărârea într-un dosar.

În acest context, cred că nu putem să furnizăm asemenea informaţii şi am convingerea fermă că atâta timp cât eu voi semna hârtiile care se înaintează preşedintelui României niciodată nu voi încălca legea doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor”, a declarat Liviu Gheorghe Odagiu.

El a adăugat că situația este diferită în cazul magistraților din civil.

„Se creează două situaţii contradictorii: colegii din civil pot să se pensioneze liniştiţi - pensionarea este un drept al judecătorului, nu al preşedintelui României să aprecieze dacă are sau dreptul, poate să aprecieze dacă un judecător întruneşte sau nu condiţiile - şi judecătorul din penal, care, ce să vezi, preşedintele României refuză să semneze decretele de pensionare. Sunt situaţii din luna decembrie în care preşedintele României nu a semnat decretele de pensionare deşi CSM a trimis toată documentaţia pe care legea îl obligă să o trimită”, a adăugat reprezentantul judecătorilor în CSM.

Întrebat dacă poate fi vorba despre un abuz, Odagiu a precizat că „este dur termenul” de „abuz”, însă „în mod sigur nu este o conduită pe care vreo dispoziţie legală să i-o impună preşedintelui României”.

La jumătatea anului trecut, între CSM și președintele Nicușor Dan a existat un schimb de poziții legat de refuzul de a semna mai multe decrete de pensionare. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis o scrisoare deschisă în care reclama „un adevăraţ blocaj” în procedurile de numire și eliberare din funcție.

Potrivit CSM, 51 de decrete – 29 pentru eliberare și 22 pentru numire – au fost trimise către șeful statului, însă doar unul a fost semnat.

„Într-un singur caz s-a dat curs propunerii Consiliului Superior al Magistraturii şi a fost eliberat din funcţie un judecător care oricum nu mai putea fi menţinut în activitate, intrucât împlinea vârsta maximă de 70 de ani până la care este permisă îndeplinirea acestei funcţii. În toate celelalte situaţii, procedurile de numire şi eliberare din funcţie nu au fost finalizate în vreun fel, iar acest fapt este inexplicabil, nefiind oferit vreun argument din partea Administraţiei Prezidenţiale, care să îl justifice. Tergiversarea, fără nicio explicaţie, a acestor proceduri generează consecinţe negative în activitatea instanţelor, întrucât judecătorii pentru care s-a propus eliberarea din funcţie nu mai pot participa la şedinţele de judecată, iar până la eliberarea din funcţie posturile acestora nu pot fi ocupate de alţi judecători, fapt care perturbă semnificativ procedurile judiciare”, susţinea CSM.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a afirmat că își dorește o colaborare cu sistemul judiciar și că solicitările de pensionare primite erau incomplete. El a explicat că a primit „vreo 40-50 de cereri de pensionare” și că, la prima analiză, a constatat lipsa unor documente.

„În primul moment, în momentul în care m-am uitat la ele, am văzut că cererile sunt incomplete, adică era doar o rezoluţie, sau în fine nu ştiu cum se numeşte, actul administrativ al CSM-ului, dar nu şi toate actele pe care ei le primiseră de la judecători / procurori. Am solicitat ca dosarele să fie completate. Asta s-a întâmplat”, a explicat preşedintele.

Șeful statului a mai precizat că va semna decretele de pensionare după ce va avea timpul necesar pentru a analiza în detaliu documentele transmise.