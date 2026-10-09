Antrenorul lui Manchester City, Enzo Maresca, susține că este „foarte calm” după verdictul prin care clubul a fost găsit vinovat de peste 100 de încălcări ale regulamentului financiar al Premier League. Echipa se pregătește să revină pe teren pentru prima dată de la anunțarea deciziei, în contextul în care conducerea clubului contestă concluziile comisiei independente. Maresca a declarat că jucătorii și cei din staff au încredere deplină în club, chiar dacă situația a generat numeroase discuții. Tehnicianul a subliniat că echipa se concentrează exclusiv asupra fotbalului, înaintea confruntării cu Liverpool, programată duminică, pe stadionul Anfield, potrivit Sky News.

Luna trecută, o comisie independentă a concluzionat că Manchester City a încălcat grav regulile financiare în nouă sezoane, între 2009 și 2018. Printre abaterile constatate se numără încheierea unor contracte fictive cu mai mulți parteneri comerciali, prin care clubul ar fi urmărit să își majoreze artificial veniturile.

Potrivit concluziilor comisiei, aceste mecanisme ar fi făcut parte dintr-o schemă de finanțare disimulată, prin care veniturile clubului au fost majorate artificial cu 830 de milioane de lire sterline.

Manchester City a fost găsit vinovat și pentru raportarea unor situații financiare care nu reflectau în mod fidel situația reală a clubului. De asemenea, comisia a stabilit că echipa a încălcat în mod semnificativ limitele de cheltuieli impuse atât de Premier League, cât și de UEFA.

În ceea ce privește cooperarea cu liga în timpul anchetei, trei dintre cele patru acuzații au fost confirmate, în timp ce una nu a fost dovedită.

Comisia a criticat și durata procedurii, considerând regretabil faptul că pronunțarea unei decizii a necesitat atât de mult timp. Audierile s-au desfășurat între septembrie și decembrie 2024.

Clubul englez respinge concluziile comisiei și susține că este nevinovat. Manchester City a lansat un apel împotriva verdictului, afirmând că hotărârea conține „erori materiale clare, de ordin juridic, de principiu și de fapt, care o fac nesigură”.

Reprezentanții clubului au mai susținut că există „un ansamblu cuprinzător de dovezi incontestabile” care le susține poziția.

Deocamdată, sancțiunile pe care le-ar putea primi Manchester City nu au fost stabilite. Printre posibilele măsuri se numără o penalizare severă de puncte sau chiar excluderea din Premier League.

Situația ar putea avea și implicații economice. Potrivit unor informații apărute în presă, Emiratele Arabe Unite, țara în care își are sediul Abu Dhabi United Group, compania prin care șeicul Mansour deține clubul, ar fi avertizat că eventualele sancțiuni împotriva echipei ar putea afecta interesul pentru viitoarele investiții în Regatul Unit.

Totodată, Etihad Airways, principalul sponsor al lui Manchester City, ar lua în calcul inițierea unor acțiuni în justiție împotriva Premier League.

Antrenorul a vorbit public pentru prima dată despre verdict într-un interviu acordat canalelor media oficiale ale clubului. Maresca urmează să susțină și o conferință de presă vineri.

„Clubul a fost foarte clar. Avem încredere deplină în club. Înțelegem agitația din jurul acestui subiect, dar pentru noi contează doar ceea ce putem controla, iar singurul lucru pe care îl putem controla este partea sportivă”, a declarat Maresca.

Tehnicianul a susținut că atmosfera din vestiar este „fantastică” și că jucătorii așteaptă cu entuziasm următoarele două meciuri.

„Jucătorii sunt entuziasmați pentru următoarele două partide. Ei se concentrează doar asupra acestora. Știu că singurul lucru pe care îl putem controla este partea sportivă și nu sunt deloc îngrijorați de celelalte aspecte”, a adăugat antrenorul.

Manchester City se pregătește astfel pentru duelul cu Liverpool de duminică, într-un moment în care incertitudinea privind posibilele sancțiuni continuă să planeze asupra clubului.

Atacantul norvegian Erling Haaland le-a transmis colegilor să rămână uniți și să își păstreze optimismul, indiferent de evoluția situației.

„Indiferent ce se întâmplă în viață, trebuie să zâmbim mereu.

Trebuie să rămânem uniți și să ne arătăm afecțiunea unii față de ceilalți. Așadar, să rămânem împreună, să ne bucurăm de acest drum și să zâmbim”, a afirmat Haaland.

Mesajul atacantului vine într-o perioadă dificilă pentru club, care încearcă să își păstreze concentrarea asupra competițiilor sportive, în timp ce își pregătește apărarea în fața acuzațiilor financiare.

Pep Guardiola, fostul antrenor al echipei, care a părăsit clubul în vară, după zece ani petrecuți pe banca tehnică, și-a exprimat la rândul său susținerea pentru Manchester City.

„Sunt, am fost întotdeauna și voi fi mereu alături de clubul meu, de proprietarul meu, de președintele meu, de Ferran [directorul general al clubului, Ferran Soriano], de jucători, de staff, de Enzo și de voi, suporterii noștri unici.

Vreau să fie foarte clar: vom trece împreună peste această situație. Vă iubesc pe toți”, a transmis Guardiola.

Fostul tehnician este așteptat să participe săptămâna viitoare la meciul de pe teren propriu al lui Manchester City din Liga Campionilor, împotriva formației Paris Saint-Germain. Aceasta ar urma să fie prima sa apariție pe stadionul Etihad de la plecarea de la club.