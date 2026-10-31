Judecătorul federal James Boasberg, numit în funcție în timpul administrației Barack Obama, se află din nou în atenția publică după ce a ajuns să supravegheze un dosar legat de percheziția efectuată la locuința congresmenei Ilhan Omar, potrivit Fox News.

Modul în care instanța federală din Washington repartizează cauzele importante a devenit subiect de dezbatere, mai mulți politicieni republicani și reprezentanți ai sistemului judiciar solicitând explicații suplimentare privind transparența procedurilor.

Controversa apare în contextul în care Boasberg instrumentează mai multe procese care contestă măsuri ale administrației Donald Trump.

Printre acestea se numără și acțiunea prin care mai multe organizații media încearcă să obțină desecretizarea mandatului de percheziție emis pentru locuința lui Ilhan Omar, reprezentantă democrată a statului Minnesota. Dosarul are legătură cu două investigații federale.

Potrivit regulilor Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Columbia, repartizarea cauzelor se face, în mod obișnuit, printr-un sistem electronic de selecție aleatorie. Procedura este administrată de biroul grefierului, sub coordonarea Comitetului pentru Calendar și Gestionarea Cauzelor (Calendar and Case Management Committee).

Comitetul este format din trei până la cinci judecători numiți de președintele instanței pentru mandate de doi ani. Acesta stabilește mecanismul de distribuire a dosarelor între judecători, astfel încât volumul de muncă să fie repartizat în mod echilibrat.

Există însă și excepții de la regula repartizării aleatorii. Unele proceduri speciale, inclusiv anumite chestiuni care implică activitatea marelui juriu, intră în atribuțiile judecătorului-șef. În cazul dosarului privind mandatul de percheziție de la locuința lui Ilhan Omar, repartizarea către James Boasberg nu a fost considerată surprinzătoare de Eric Wessan, procurorul general adjunct al statului Iowa.

Acesta a atras însă atenția asupra altor dosare importante care au ajuns în fața unor judecători ale căror poziții față de administrația Trump au generat dezbateri. Wessan a declarat pentru Fox News Digital că există situații în care cauzele par să ajungă la judecători în funcție de asemănările dintre dosare, deși regulile locale prevăd o procedură aleatorie.

El a cerut mai multă transparență, în special în ceea ce privește excepțiile de la sistemul obișnuit și frecvența cu care acestea sunt utilizate.

Dosarul a fost deschis după ce agenți ai Homeland Security Investigations au efectuat, la 12 octombrie 2026, o percheziție la locuința din Washington a congresmenei democrate. Acțiunea face parte dintr-o investigație federală privind posibile nereguli în documentele de imigrare ale familiei acesteia.

Mai multe organizații media au solicitat instanței să facă publice mandatul de percheziție și documentele care au stat la baza emiterii lui. Printre solicitanți se numără publicații importante din Statele Unite și organizația Judicial Watch.

Departamentul Justiției a cerut însă menținerea documentelor sub sigiliu, argumentând că publicarea lor în această etapă ar putea afecta ancheta. Potrivit informațiilor prezentate de The Washington Post la 28 octombrie, procurorii au precizat că investigația este încă în desfășurare și că nu au fost luate decizii definitive privind eventualele acuzații penale.

Prin urmare, solicitarea organizațiilor media nu reprezintă un proces în care vinovăția lui Omar este analizată, ci o dispută juridică privind accesul publicului la documentele unei anchete federale.

Cazul Ilhan Omar nu este singura confruntare juridică importantă dintre James Boasberg și administrația Trump.

În martie 2025, judecătorul a emis un ordin prin care a cerut administrației americane să oprească deportarea unor cetățeni venezueleni suspectați că ar avea legături cu gruparea criminală Tren de Aragua. Măsura a fost emisă în contextul în care Casa Albă invocase Alien Enemies Act, o lege din 1798, pentru a justifica expulzările.

Administrația Trump a contestat ordinul, susținând că zborurile de deportare plecaseră deja din spațiul aerian american. Disputa a generat o confruntare juridică privind limitele puterilor prezidențiale și autoritatea instanțelor federale.

Tot în martie 2025, Boasberg a intervenit într-un alt dosar care a atras atenția publicului american. Judecătorul a cerut mai multor instituții federale să păstreze mesajele schimbate pe aplicația Signal de oficiali de rang înalt ai administrației Trump.

Discuțiile respective vizau planificarea unor atacuri militare americane împotriva rebelilor houthi din Yemen. Într-un grup de conversație fusese inclus accidental și Jeffrey Goldberg, redactorul-șef al publicației The Atlantic. Ordinul lui Boasberg urmărea conservarea mesajelor, în contextul unei acțiuni judiciare privind obligațiile legale de păstrare a documentelor guvernamentale.

Mai recent, judecătorul a ajuns să supravegheze și procesul intentat de administrația federală împotriva statului California, într-o dispută privind listele electorale.

Departamentul Justiției susține că peste 20.000 de persoane despre care există indicii că nu sunt cetățeni americani figurează în registrele electorale ale statului. California contestă demersul administrației.

Repartizarea dosarelor către Boasberg a determinat mai mulți membri republicani ai Congresului să solicite informații suplimentare.

În mai 2025, reprezentanții Jim Jordan, Darrell Issa și Chip Roy au transmis o scrisoare grefierului instanței federale din Washington, cerând clarificări privind modul în care sunt distribuite cauzele importante.

Legislatorii au pus sub semnul întrebării posibilitatea verificării caracterului aleatoriu al repartizării, deoarece componența listelor electronice utilizate pentru selectarea judecătorilor nu este făcută publică.

Aceștia au susținut că informațiile despre procedură sunt necesare pentru ca membrii Congresului să poată evalua eventuale modificări legislative privind funcționarea instanțelor federale.

Dezbaterea a continuat în iulie 2026, când senatorul republican Eric Schmitt, din Missouri, a introdus în Senat un proiect legislativ intitulat BOASBERG Act.

Inițiativa urmărește consolidarea regulilor privind repartizarea aleatorie a dosarelor în instanțele federale. Printre prevederi se numără limitarea situațiilor în care o cauză poate fi repartizată în afara procedurii obișnuite și publicarea unor informații suplimentare despre mecanismele de selecție.

Schmitt a justificat proiectul prin necesitatea consolidării încrederii publicului în imparțialitatea sistemului judiciar. Numele inițiativei face referire directă la James Boasberg, devenit una dintre figurile centrale ale disputelor dintre administrația Trump și sistemul judiciar federal.

La 28 iulie 2026, proiectul a fost introdus în Senat și trimis Comisiei pentru Justiție. La data publicării informațiilor, inițiativa se afla încă în etapa de examinare parlamentară.

Eric Wessan consideră că regulile existente ar trebui explicate mai clar, în special atunci când sunt utilizate excepții de la repartizarea aleatorie. În opinia sa, instanțele ar trebui să ofere suficiente informații pentru ca publicul să înțeleagă cum ajung anumite cauze în fața unor judecători.

Totuși, faptul că James Boasberg a instrumentat mai multe dosare importante împotriva administrației Trump nu demonstrează, în sine, că procedura de repartizare a fost manipulată. Criticile politicienilor republicani și solicitările de transparență trebuie diferențiate de existența unor dovezi privind încălcarea regulilor instanței.

Dosarul Ilhan Omar readuce astfel în atenție o dezbatere mai amplă despre independența justiției, repartizarea cauzelor și accesul publicului la informații privind funcționarea instanțelor federale americane.