Politica Scandal la Tiraspol. Liderul cere salariu majorat, în timp ce bugetarii stau cu salariile tăiate







Republica Moldova. Salariul pretinsului lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, ar putea crește spectaculos, cu peste 50%, în ciuda crizei acute. Potrivit avizului semnat chiar de Krasnoselski asupra așa-zisului proiect de lege privind salariile din sectorul bugetar, venitul său ar putea ajunge la aproape 16 mii de ruble, adică aproximativ 990 de dolari.

De la 630 la aproape 1.000 de dolari lunar pentru liderul nerecunoscut

Conform datelor publicate pe site-ul așa-numitului Soviet Suprem, salariul lui Krasnoselski era până acum de aproximativ 630 de dolari. Astfel, majorarea preconizată depășește 50%. Acest fapt ridică semne de întrebare asupra priorităților în regiunea separatistă. Suma anunțată reprezintă strict salariul de bază și nu include primele, sporurile sau alte adaosuri financiare. Practic, veniturile reale ale liderului nerecunoscut ar putea fi considerabil mai mari. Aceasta se întâmplă chiar dacă restul populației suferă din cauza reducerilor bugetare.

În timp ce angajații sectorului bugetar din regiune și-au primit salariile în două tranșe din cauza lipsei banilor, Krasnoselski propune o creștere generoasă pentru el însuși. De la 1 ianuarie 2025, Transnistria se confruntă cu o criză a gazelor. Aceasta s-a transformat rapid într-o criză economică majoră. În iunie și iulie, profesorii, medicii și funcționarii au primit banii întârziat și incomplet, însă liderul nerecunoscut își dorește o „compensare” consistentă.

În nota explicativă a așa-zisului proiect de lege, inițiatorii susțin că modificările ar fi necesare pentru a corecta „deficiențele” sistemului actual de plată. Totuși, măsura ridică numeroase semne de întrebare. Acest lucru se întâmplă deoarece regiunea se confruntă cu o lipsă acută de resurse. În timp ce populația suportă întârzieri salariale și restricții economice, liderul de la Tiraspol își pregătește o creștere spectaculoasă de venituri. Situația scoate în evidență discrepanța tot mai mare dintre privilegiile conducerii separatiste și realitățile dramatice ale locuitorilor din stânga Nistrului. Rămâne de văzut dacă această decizie va provoca nemulțumiri sociale sau va trece neobservată, sub tăcerea impusă de regimul de la Tiraspol.