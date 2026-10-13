Mai multe persoane au fost imobilizate de jandarmi, marți seară, după ce au încercat să evite rândul format la Catedrala Mitropolitană din Iași, în cadrul pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit forțelor de ordine, acestea au devenit recalcitrante și au provocat scandal. Incidentul a avut loc în timp ce peste 25.000 de credincioși așteptau la rând.

Jandarmii au intervenit și le-au cerut persoanelor respective să revină pe culoarul destinat pelerinilor.

Scandal la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Potrivit Jandarmeriei, cei care au încercat să treacă în fața rândului nu au respectat indicațiile forțelor de ordine și au început să provoace scandal. Comportamentul acestora a stârnit nemulțumirea celorlalți credincioși, jandarmii arătând că persoanele implicate ”au creat indignare în rândul celorlalţi cetăţeni”.

Pentru a preveni agravarea conflictului și pentru a proteja pelerinii aflați în apropiere, forțele de ordine au intervenit și au imobilizat persoanele care au refuzat să respecte traseul stabilit. În urma incidentului, au fost aplicate patru amenzi contravenționale, pentru provocarea sau participarea la scandal.

Valoarea totală a sancțiunilor a fost de 900 de lei.

După incident, Jandarmeria a reamintit că persoanele care participă la pelerinaj trebuie să respecte indicațiile forțelor de ordine și traseele amenajate pentru accesul la sfintele moaște.

Măsurile urmăresc prevenirea incidentelor și protejarea credincioșilor, în condițiile în care la eveniment participă zeci de mii de persoane.

Regulile de acces sunt obligatorii pentru toți pelerinii, iar încercările de a evita rândul pot provoca aglomerație și conflicte.

Incidentul s-a produs într-un moment în care numărul credincioșilor aflați la Catedrala Mitropolitană din Iași era foarte mare. Marți seară, peste 25.000 de persoane așteptau să se închine la raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie.

Potrivit datelor comunicate de Jandarmerie, timpul de așteptare ajunsese la aproximativ 15 ore.

De la începutul pelerinajului, peste 166.000 de credincioși trecuseră pe la raclele cu sfintele moaște.

Pelerinajul este organizat în perioada 8–15 octombrie, iar autoritățile au estimat că cea mai mare aglomerație va fi înregistrată pe 13 și 14 octombrie, în apropierea sărbătorii Sfintei Parascheva