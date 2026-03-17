Scandal în Parlament la dezbaterea bugetului. Adrian Câciu a izbucnit în ședință și a lovit masa

Un nou episod tensionat a avut loc marți în Parlament, în timpul dezbaterilor pe proiectul bugetului de stat pentru 2026, în cadrul comisiilor de buget-finanțe. Deputatul PSD Adrian Câciu a avut o reacție violentă în timpul ședinței, în care i-a cerut explicații președintei de ședință, deputata PNL Gabriela Horga.

Incidentul a escaladat rapid, în contextul unor discuții contradictorii între parlamentari, pe fondul dezbaterilor privind alocările bugetare.

Adrian Câciu a ridicat tonul și a lovit masa în timpul ședinței

Potrivit celor prezenți, Adrian Câciu a devenit vizibil iritat în timpul dezbaterilor și a cerut insistent un răspuns la o întrebare adresată în cadrul ședinței.

”Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!”, a strigat deputatul PSD, în timp ce a luat-o de mână pe Gabriela Horga și a lovit masa cu pumnul.

Gestul a avut loc în timpul unei intervenții tensionate, iar atmosfera din sală s-a deteriorat rapid.

Gabriela Horga i-a cerut să se oprească

Președinta de ședință, Gabriela Horga, i-a reproșat lui Adrian Câciu comportamentul și tonul folosit în timpul dezbaterilor.

”Nu mai ţipaţi şi nu mai jigniţi colegii! Opriţi-vă! Vă rog!”, a răspuns deputata PNL.

Intervenția acesteia a venit în încercarea de a calma situația și de a continua ședința în condiții normale.

Tensiunile vin după alte declarații controversate

Incidentul din comisia de buget-finanțe vine la scurt timp după alte declarații controversate ale lui Adrian Câciu în cadrul unor ședințe parlamentare.

Săptămâna trecută, în timpul audierii ministrului Oana Țoiu în Comisia de politică externă, deputatul PSD i s-a adresat colegului Hajdu Gabor, spunând:

„Tu eşti UDMR. Nu înţelegi ce înseamnă să fii român”.

Ulterior, într-un schimb de replici cu deputatul USR Iulian Lőrincz, Câciu a avut o reacție ironică:

„Domnul Lorincz, ţi-ai tăiat unghiile ca să vorbeşti cu noi?!”.

Sesizare la CNCD după afirmațiile din Parlament

În urma acestor declarații, deputatul USR Iulian Lőrincz a anunțat că a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Acesta îl acuză pe Adrian Câciu de „derapaje inacceptabile” și de utilizarea unor mesaje cu caracter xenofob.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a declarat Iulian Lőrincz.

Dezbaterile pe buget, marcate de tensiuni politice

Scandalul din comisie reflectă climatul tensionat în care au loc dezbaterile privind bugetul de stat pentru anul 2026.

Diferențele de viziune între partide, presiunea pe resursele bugetare și impactul economic al măsurilor discutate au amplificat conflictele din Parlament.

Astfel de episoade tensionate apar frecvent în perioadele în care sunt discutate proiecte majore, cu implicații directe asupra economiei și asupra populației.

