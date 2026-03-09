Sarkozy va executa pedeapsa cu închisoarea în dosarul finanțării ilegale a campaniei prezidențiale

Justiția franceză a respins luni cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de a nu mai purta brățară electronică pentru executarea pedepsei din dosarul de finanțare ilegală a campaniei sale din 2012, cunoscut ca dosarul Bygmalion, potrivit AFP. Instanța a motivat că această pedeapsă nu poate fi contopită cu o condamnare anterioară pentru corupție și trafic de influență, respectiv dosarul Bismuth.

Fostul șef al statului, în vârstă de 71 de ani, are posibilitatea de a face apel împotriva acestei decizii. El dorea contopirea pedepselor pentru a nu mai fi nevoit să execute cea de-a doua pedeapsă, după ce a executat-o deja pe prima dintre ele.

În dosarul Bygmalion, Sarkozy a fost condamnat pe 14 februarie 2024 de Curtea de Apel din Paris la un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare. Această pedeapsă viza finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale pierdute în 2012 și a devenit definitivă pe 26 noiembrie 2025, după respingerea recursului său de către Curtea de Casație.

Pedeapsa stabilită în apel a fost ușor mai mică decât cea inițială, de un an cu executare, pronunțată în primă instanță în 2021. Instanța dispusese executarea părții cu executare în regim alternativ, inclusiv prin brățară electronică sau semi-libertate.

Dosarul Bismuth reprezintă al doilea caz penal în care fostul președinte a fost condamnat definitiv. În decembrie 2024, el a primit o sentință de trei ani de închisoare, dintre care un an cu executare sub brățară electronică, pentru corupție și trafic de influență.

Sarkozy a purtat brățara electronică între 7 februarie și 12 mai 2025 și a beneficiat de eliberare condiționată înainte de jumătatea pedepsei, fiind posibilă la vârsta de 70 de ani. Codul penal francez prevede posibilitatea contopirii pedepselor, însă cererea sa a fost respinsă de justiție.

Fostul președinte va reveni în fața instanței începând cu 16 martie, odată cu deschiderea procesului în apel în dosarul libian. În primă instanță, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru asociere de răufăcători și a petrecut aproximativ trei săptămâni în detenție.