Sarah Ferguson părăsește Royal Lodge și se concentrează pe o viață independentă

Sarah Ferguson (66 ani) se pregăteşte pentru o schimbare majoră în viaţa ei, după ce fostului soţ, Andrew Mountbatten Windsor, (65 ani) i s-au retras toate titlurile nobiliare de Regele Charles al III-lea.

În acest context, Sarah Ferguson urmează să se mute într‑o locuinţă proprie, marcând astfel încheierea aranjamentului de lungă durată prin care ea şi Andrew au locuit împreună la Royal Lodge din Windsor, deşi divorţaseră în 1996.

Potrivit unui apropiat al lui Sarah Ferguson,

Surse apropiate conturează faptul că această relocare este văzută ca o consecinţă directă a situaţiei create de Andrew, dar şi ca o opţiune personală de autonomie pentru Ferguson.

„Contrar raportărilor, ea nu a cerut niciodată o proprietate sau vreo asigurare pentru sine… Ea va continua să își construiască o viață independentă.”

Pe data de 30 octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunţat că regele Charles a „iniţiat un proces formal de retragere a stilului, titlurilor şi onorurilor” lui Prince Andrew.

În urma deciziei, Andrew va fi cunoscut drept Andrew Mountbatten‑Windsor. theguardian.com De asemenea, i‑a fost cerut să predă contractul de închiriere pentru Royal Lodge, unde a locuit până în prezent.

Ca urmare, s‑a anunţat că el se va muta într‑o proprietate de pe domeniul Sandringham Estate, în Norfolk. theguardian.com+1

Deşi relaţia formală dintre Andrew şi Sarah Ferguson s‑a încheiat în 1996, cei doi au continuat să locuiască împreună la Royal Lodge până în prezent.

Totuşi, odată cu aceste schimbări, Ferguson îşi stabileşte planuri proprii de relocare, independentă de soarta fostului soţ. Surse afirmă că nu va fi mutată şi ea la Sandringham, acolo unde se aşteaptă relocarea lui Andrew.

În plus, anunţul privind titlurile lui Andreas l‑a afectat şi pe Ferguson: ea a notificat că nu va mai folosi titlul „Duchess of York”. People.com

Planul lui Ferguston este să îşi stabilească o locuinţă proprie şi să continue activităţile sale fără să depindă de facilităţile regalităţii.

În acelaşi timp, detaliile despre noua locuinţă – locaţia exactă, momentul mutării – nu au fost făcute publice în totalitate.

De cealaltă parte, Andrew, după pierderea titlurilor, se află într‑o perioadă de tranziţie care implică relocarea şi adaptarea la un statut diferit.