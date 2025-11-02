Regele Charles al III-lea, șocat de atacul din trenul din estul Angliei

Regele Charles al III-lea s-a declarat „absolut îngrozit și șocat” de atacul cu armă albă care a rănit cel puțin zece persoane într-un tren din estul Angliei, incident petrecut sâmbătă.

Regele și regina Camilla au transmis un mesaj de solidaritate pentru victime și recunoștință față de serviciile de urgență implicate.

„Soția mea și cu mine suntem absolut îngroziți și șocați de acest teribil atac cu cuțitul. Suntem profund îndurerați pentru toți cei afectați și pentru cei dragi lor”, a declarat regele Charles într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

În același mesaj, monarhul a subliniat aprecierea față de răspunsul rapid al autorităților:

„Transmitem sincere condoleanțe și gânduri bune tuturor celor afectați și celor dragi lor. Suntem deosebit de recunoscători serviciilor de urgență pentru modul în care au reacționat la acest teribil incident”.

Incidentul a avut loc la bordul unui tren cu destinația Londra. Conform autorităților, unsprezece persoane au fost tratate la spital după atac. Doi dintre răniți se află în stare critică, iar patru persoane au fost deja externate.

Poliția a declarat că nu există indicii care să sugereze că atacul a fost unul cu motivație teroristă. Publicul este încurajat să ofere orice informații suplimentare care ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor incidentului.

Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de tentativă de omor. Este vorba despre un britanic de culoare, în vârstă de 32 de ani, și un britanic de origine caraibiană, în vârstă de 35 de ani.

Aceștia au fost opriți de ofițeri înarmați care au urcat în tren la opt minute de la primele apeluri la 999, efectuate de pasagerii aflați la bord.

Conform declarațiilor poliției, intervenția rapidă a fost esențială pentru limitarea efectelor atacului. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și pentru a colecta mărturii suplimentare de la martori.

Incidentul a provocat șoc și îngrijorare în rândul pasagerilor și al comunității locale. Autoritățile au subliniat că trenurile vor continua să funcționeze în condiții normale, cu un accent suplimentar pe siguranța călătorilor.

Această situație readuce în atenție importanța răspunsului rapid al serviciilor de urgență și cooperarea cetățenilor în cazurile de urgență. Poliția a promis că va menține publicul informat pe măsură ce ancheta avansează.