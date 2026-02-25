Social

Șapte noi centre de expertiză în boli rare, aprobate de ministrul Sănătății

Șapte noi centre de expertiză în boli rare, aprobate de ministrul SănătățiiAlexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri seară, că au fost certificate șapte noi centre de expertiză pentru boli rare. „România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel naţional”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a afirmat că a aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare. Astfel, România ajunge, în prezent, la 58 de centre recunoscute oficial la nivel naţional.

„Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel naţional. Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate şi responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a declarat acesta.

Care sunt noile centre aprobate

Potrivit ministrului, noile centre certificate sunt:

  • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare;
  • Spitalul Clinic „Sf. Maria” Bucureşti – Secţia Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune şi autoinflamatorii;
  • Institutul Clinic Fundeni – Secţiile Neurologie I şi II – pentru boli neurologice rare;
  • Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” Bucureşti – Secţia Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi – Secţia Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare;
  • ONCOHELP Timişoara – pentru sindroame oncopredispozante;
  • Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti – Secţia 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii.
Doctori, laborator

Doctori. Sursa foto: Freepik

Prin ce criterii au fost evaluate centrele

Potrivit ministrului, fiecare centru „a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competenţa profesională, activitatea şi capacitatea de colaborare în reţea”.

„Pentru pacienţi, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare şi responsabilitate clară. Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a afirmat acesta.

