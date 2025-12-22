Sancțiuni contravenționale și sesizări penale derby-ul după FCSB – Rapid

Jandarmeria Capitalei a anunțat aplicarea mai multor sancțiuni contravenționale și măsuri complementare în urma desfășurării meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid, disputat în cadrul Superligii și încheiat cu scorul de 2-1.

Informațiile au fost transmise printr-un comunicat oficial al instituției, care detaliază măsurile luate ca urmare a constatării unor abateri de la prevederile legale în vigoare.

Evenimentul sportiv a fost monitorizat de structurile de ordine publică, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificate mai multe nereguli ce au condus la aplicarea unor sancțiuni financiare și administrative, precum și la sesizarea organelor de urmărire penală.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, au fost aplicate în total 17 sancțiuni contravenționale, valoarea cumulată a acestora ridicându-se la 124.450 de lei.

Măsurile au vizat mai multe entități implicate în organizarea și desfășurarea partidei, în conformitate cu atribuțiile legale ale forțelor de ordine.

Dintre sancțiunile dispuse, patru amenzi contravenționale, în cuantum total de 100.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv.

Conform comunicatului, aceste sancțiuni au fost dispuse „pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin”, fără a fi oferite detalii suplimentare privind natura exactă a încălcărilor constatate.

Totodată, societatea specializată de pază și protecție care a asigurat securitatea evenimentului a fost sancționată cu două amenzi contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei. Și în acest caz, Jandarmeria Capitalei a precizat că sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea obligațiilor legale stabilite prin cadrul normativ în vigoare.

Pe lângă sancțiunile financiare, jandarmii au aplicat și patru sancțiuni complementare care vizează interzicerea accesului la competițiile sportive.

Conform datelor furnizate, aceste măsuri prevăd interdicția de a participa la evenimente sportive pentru o perioadă de șase luni.

Astfel de sancțiuni complementare sunt prevăzute de legislația specifică privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive și pot fi dispuse în situațiile în care sunt constatate fapte ce afectează ordinea și siguranța publică în incinta sau în proximitatea arenelor sportive.

În același context, Jandarmeria Capitalei a anunțat că, „în urma încălcării prevederilor legale”, au fost întocmite două acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Acestea au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

Reprezentanții instituției nu au oferit detalii suplimentare cu privire la circumstanțele concrete care au condus la aceste sesizări, menționând doar cadrul legal în baza căruia au fost întocmite documentele. Urmărirea penală urmează să fie efectuată de către organele competente, potrivit procedurilor prevăzute de lege.