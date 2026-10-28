HBO a anunțat că actorii Jasper Talbot și Hannah Chinn îi vor interpreta pe James și Lily Potter, părinții lui Harry Potter, în noul serial inspirat de cărțile scrise de J.K. Rowling. Totodată, Harry Gilby se alătură distribuției în rolul lui Charlie Weasley, fratele mai mare al lui Ron, care nu a apărut în filmele originale.

Anunțul aduce noi detalii despre distribuția adaptării televizate, care va relua povestea celebrului vrăjitor începând cu primul volum al seriei. Primul sezon, intitulat „Harry Potter și Piatra Filozofală”, este programat să fie lansat pe HBO Max în ziua de Crăciun, 25 decembrie, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Jasper Talbot și Hannah Chinn vor da viață părinților lui Harry, personaje esențiale pentru povestea vrăjitorului, chiar dacă aparițiile lor în filmele originale au fost limitate.

James și Lily Potter au fost uciși de Lordul Voldemort în noaptea în care acesta a încercat să-l omoare pe fiul lor, Harry. Evenimentul reprezintă unul dintre punctele centrale ale universului creat de J.K. Rowling și explică o parte importantă din trecutul protagonistului.

În filmele lansate anterior, cei doi au apărut prin intermediul amintirilor, fotografiilor și al unor secvențe cu caracter magic. Deocamdată, HBO nu a oferit detalii despre amploarea rolurilor lor în primul sezon al noii producții.

Distribuția serialului se extinde și prin includerea actorului Harry Gilby, care îl va interpreta pe Charlie Weasley, unul dintre frații mai mari ai lui Ron Weasley.

Deși personajul face parte din universul literar Harry Potter, Charlie nu a avut o apariție propriu-zisă în filmele cinematografice. Introducerea sa în serial oferă producătorilor posibilitatea de a dezvolta mai mult familia Weasley și personajele care contribuie la conturarea lumii vrăjitorilor.

Serialul este conceput de Francesca Gardiner și Jon Brown și urmărește să adapteze povestea din cărți într-un format televizat, cu un nou grup de actori în rolurile principale.

Rolul lui Harry Potter va fi interpretat de Dominic McLaughlin, în timp ce Alastair Stout îl va juca pe Ron Weasley, iar Arabella Stanton o va interpreta pe Hermione Granger.

Cei trei tineri actori vor prelua personajele devenite cunoscute la nivel mondial prin seria de filme în care Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson au interpretat rolurile principale.

Primul sezon va avea la bază volumul „Harry Potter și Piatra Filozofală”, care prezintă începuturile aventurilor lui Harry la Hogwarts, școala de magie și vrăjitorie. Producția a fost filmată în Regatul Unit, în studiourile Warner Bros. din Leavesden, unde au fost realizate și filmele originale.

Coloana sonoră a noii producții va fi realizată de compozitorul Hans Zimmer, cunoscut pentru muzica unor filme importante din cinematografia internațională.

Alegerea sa reprezintă o componentă relevantă a proiectului, deoarece muzica semnată de John Williams pentru primele filme Harry Potter a devenit una dintre cele mai recognoscibile expresii sonore ale francizei.

Noua producție va trebui să își definească propria identitate muzicală, păstrând în același timp legătura cu universul familiar publicului.

Planurile pentru serial se extind deja dincolo de prima carte. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, HBO pregătește și sezonul al doilea, care va adapta volumul „Harry Potter și Camera Secretelor”.

Adaptarea pe sezoane a cărților îi poate permite producției să includă mai multe detalii din materialul literar decât au putut cuprinde filmele, însă amploarea acestei abordări va deveni mai clară odată cu apariția episoadelor.