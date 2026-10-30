Un weekend de Halloween cu păpuși care scapă de sub control, orașe din care nimeni nu poate pleca, creaturi supranaturale și crime care au îngrozit lumea. HBO Max pregătește o selecție de filme și seriale horror, de la producții care au devenit repere ale genului până la titluri recente și povești inspirate din cazuri reale.

Printre serialele propuse se află „IT: Bun-venit în Derry!” („IT: Welcome to Derry”), care readuce pe ecran universul creat de Stephen King, în care răul se trezește din nou.

Fanii filmelor slasher pot urmări „Crystal Lake”, prequelul seriei „Vineri 13”, în timp ce „From” urmărește povestea locuitorilor unui oraș misterios din care nimeni nu reușește să plece.

Selecția include și „30 de arginți” („30 Coins”), serialul regizat de Álex de la Iglesia, care combină horrorul cu misterul religios, dar și „YAGA”, un thriller inspirat din mitul Baba Yaga.

Lista este completată de „Supernatural”, serialul devenit cult despre frații Sam și Dean Winchester și confruntările lor cu demoni, fantome și alte creaturi supranaturale.

Pentru cei care preferă producțiile care au definit genul, HBO Max include în catalog „Strălucirea” („The Shining”), regizat de Stanley Kubrick și cu Jack Nicholson în rol principal, și „Tăcerea mieilor” („The Silence of the Lambs”), cu Jodie Foster și Anthony Hopkins.

Selecția cuprinde și „Se7en”, thrillerul lui David Fincher cu Brad Pitt și Morgan Freeman, precum și „Portocala mecanică” („A Clockwork Orange”), un alt film tulburător semnat de Stanley Kubrick.

Printre producțiile recente se numără „Mireasa!” („The Bride!”), în regia lui Maggie Gyllenhaal, cu Jessie Buckley și Christian Bale, care propune o nouă perspectivă asupra poveștii miresei lui Frankenstein.

Universul postapocaliptic revine în „După 28 de ani: Templul oaselor” („28 Years Later: The Bone Temple”), iar „Mumia de la Lee Cronin” („Lee Cronin’s The Mummy”) propune o reinterpretare horror a celebrului mit.

Din selecție mai fac parte „Substanța” („The Substance”), cu Demi Moore, thrillerul psihologic „Nu vorbi de rău” („Speak No Evil”), cu James McAvoy, și „Marșul cel lung” („The Long Walk”), adaptare a romanului scris de Stephen King.

Alte titluri disponibile sunt „Să o aduci înapoi” („Bring Her Back”), realizat de frații Danny și Michael Philippou, „The Monkey: Blestemul” („The Monkey”), adaptare după Stephen King, regizată de Osgood Perkins, „Clovnul din lanul de porumb” („Clown in a Cornfield”), „Ei te vor ucide” („They Will Kill You”), „Bestia din interior” („The Beast Within”) și „Naștere/Renaștere” („Birth/Rebirth”).

Pe 30 octombrie, HBO Max aduce în selecție și „M3GAN”, filmul despre o păpușă dotată cu inteligență artificială, creată pentru a proteja un copil, dar care ajunge să scape de sub control.

Pentru cei interesați de povești inspirate din fapte reale, platforma include și producții true crime.

„Masacrul din Flores” („The Flores Massacre”), „Apel criminal la Urgențe” („911: Did the Killer Call?”) și „The Serial Killer Connection” readuc în atenție cazuri reale de crimă care au șocat opinia publică