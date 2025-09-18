Ruta Nordică a Arcticii: China caută alternative rapide spre Europa

Ruta Nordică a Arcticii devine o realitate pentru transportul global, după ce China a anunțat testarea unei curse comerciale regulate între porturile asiatice și Europa, potrivit The Arctic Institute.

Nava-container Istanbul Bridge va pleca pe 20 septembrie din portul Ningbo-Zhoushan, cel mai mare din lume, spre Felixstowe, Marea Britanie, într-o călătorie de 18 zile, însoțită de spargătoare de gheață.

Această operațiune nu este doar un test izolat; China intenționează să stabilească un serviciu permanent pe această rută, care ar putea reduce semnificativ distanțele și timpul de transport, în timp ce schimbările climatice permit deschiderea unor căi maritime anterior inaccesibile.

Această expediție simbolizează începutul unei transformări strategice majore, în care Arctica devine o rută comercială complementar importantă între Asia și Europa, cu implicații economice și geopolitice pe termen lung.

China a ales să folosească Istanbul Bridge pentru un traseu care include patru porturi chinezești, apoi trece prin Arctica, continuând spre Marea Britanie și alte porturi europene precum Rotterdam, Hamburg și Gdańsk.

Spre deosebire de călătoriile anterioare punct-la-punct, acest experiment seamănă cu un serviciu de transport liniar, programat și repetabil.

Peter Sand, analist șef la Xeneta, subliniază că ideea unei rute comerciale arctice nu este nouă.

„S-a discutat și s-a testat de mai multe ori în ultimele decenii. China este doar cea mai recentă care încearcă să o pună în practică. Acum doi ani au anunțat ceva similar, iar acum reiau experimentul.”

Deocamdată, volumul de transport prin Arctica este mic.

„Ceea ce au lansat reprezintă probabil doar 1% din traficul dintre Asia de Est și Europa de Nord”, afirmă Sand. „Ruta arctică are sens doar dacă cererea este mare și economisirea timpului contează mai mult decât costurile ridicate de transport”, mai afirmă el

Cu toate acestea, chiar și această mică incursiune reprezintă un pas simbolic: China își arată intenția de a învăța, a testa operațiuni și a obține experiență în condiții extreme, pregătind terenul pentru viitoarele rute comerciale permanente.

Schimbările climatice sunt factorul cheie care a făcut posibilă această expediție. Topirea rapidă a ghețurilor arctice a creat condiții navigabile pentru nave comerciale, ceea ce ar fi fost de neconceput acum 10-20 de ani.

„Aceste schimbări se întâmplă mai rapid decât se anticipa, chiar și acum cinci sau zece ani. Cu zece ani în urmă, toată lumea credea că înainte de 2040 sau 2050 nu vom vedea transport de containere prin Arctica. Și iată-ne în 2025, iar chinezii fac asta”, spune Humpert

Pe termen lung, aceste schimbări ar putea transforma Arctica într-un jucător strategic în comerțul global. Zona nu va înlocui imediat Canalul Suez sau Panama, dar va deveni o alternativă sezonieră, care poate oferi avantaje semnificative în anumite perioade ale anului, mai ales în vârfurile de sezon.

Ruta Nordică a Arcticii poate reduce considerabil durata transportului între Asia și Europa. În prezent, majoritatea comerțului global se desfășoară prin puncte tradiționale precum Canalul Suez, Marea Mediterană sau Singapore.

Prin Arctica, traseul se scurtează cu aproximativ 40%, ceea ce poate însemna economii importante de timp și costuri logistice.

Humpert explică și un avantaj imediat pentru piața europeană:

„Tot ce cumpărăm din China pentru Crăciun este transportat la sfârșitul lunii septembrie. În mod normal durează 40-50 de zile până ajunge în Rotterdam, ceea ce creează blocaje în porturi. Prin ruta arctică, această navă va ajunge cu trei-patru săptămâni mai devreme, când porturile sunt libere.”

În plus, transportul de vehicule electrice poate fi avantajat. Spre deosebire de containerele clasice care opresc în mai multe porturi, transportul autovehiculelor se face de obicei direct de la producător la destinație, făcând Arctica un traseu potențial ideal pentru acest tip de marfă în viitorul apropiat.

Deși avantajele sunt evidente, riscurile rămân semnificative. Arctica se încălzește de trei-patru ori mai repede decât restul planetei, ceea ce crește vulnerabilitatea mediului și pericolul pentru navigație.

Andrew Dumbrille, consilier al Clean Arctic Alliance, avertizează:

„Carbonul negru emis de combustibilii grei provoacă de cinci ori mai multă pagubă în apropierea gheții și zăpezii decât în alte zone. Dacă se produce un accident, fiecare oră fără intervenție înseamnă daune enorme.”

Mai mult, Istanbul Bridge este o navă de 25 de ani, sub pavilion liberian, care nu este consolidată pentru gheață. Deși va fi însoțită de spargătoare de gheață, există riscuri semnificative în cazul unor situații neprevăzute.

Utilizarea combustibililor grei, interzisă teoretic de IMO din iulie 2024, rămâne un factor de poluare major, cu impact asupra ecosistemelor marine pe termen lung.

Problemele includ și poluarea fonică, introducerea speciilor invazive și perturbarea habitatelor marine. Viitoarele reglementări internaționale vor încerca să atenueze aceste riscuri, următoarea șansă de schimbare majoră fiind reuniunea IMO din februarie 2026.

Chiar dacă volumul actual de transport este mic, China vede în această expediție un proiect strategic de lungă durată. Experiența obținută acum va fi valorificată în viitor, când gheața va scădea și perioada fără ghețuri se va extinde la șase luni anual.

„Suezul transportă 10.000 de nave pe an; ce facem noi acum reprezintă foarte puțin. Dar peste 30-40 de ani, dacă gheața se reduce cu 30-50%, Arctica va deveni o variabilă interesantă în ecuația transportului global”, mai spune Humpert

Obiectivul nu este de a înlocui canalele tradiționale, ci de a crea o opțiune suplimentară, care să completeze fluxurile comerciale și să ofere avantaje competitive pentru cei pregătiți să investească în infrastructura arctică și experiența operațională.

Deschiderea Rutei Nordice a Arcticii are consecințe ecologice serioase. Navigația în Arctica implică riscuri majore: eventuale scurgeri de petrol sunt greu de gestionat, ecosistemele fragile sunt vulnerabile, iar poluarea locală cu carbon negru sau combustibili grei are efecte de durată.

Dumbrille subliniază că intervenția în caz de deversări este lentă și limitată: „Odată ce petrolul ajunge în apă, fiecare oră fără răspuns înseamnă daune enorme.”

Pe de altă parte, creșterea traficului comercial ar putea stimula reglementări mai stricte la nivel global, inclusiv norme mai severe privind combustibilii și protecția mediului.

Următoarea reuniune a IMO, în februarie 2026, va fi crucială pentru definirea unor reguli mai stricte de prevenire și răspuns la poluarea în Arctică, reflectând presiunea crescândă a organizațiilor ecologiste și a comunității internaționale.

Testul chinezesc al Rutei Nordice a Arcticii arată că schimbările climatice nu afectează doar mediul, ci transformă și geopolitica și economia globală. Avantajele potențiale pentru comerțul Asia–Europa, economisirea timpului și deschiderea unor rute alternative sunt evidente.

Totuși, riscurile ecologice și logistice rămân ridicate, iar succesul pe termen lung depinde de experiența acumulată, infrastructura disponibilă și reglementările internaționale.

China pare să joace o strategie pe termen lung, investind în cunoaștere și experiment, chiar dacă volumul actual este simbolic.

Ruta Nordică a Arcticii nu va înlocui Canalele Suez sau Panama, dar oferă o opțiune suplimentară și strategică, care ar putea deveni relevantă în câteva decenii, în funcție de evoluția ghețurilor arctice și a cererii globale de transport.