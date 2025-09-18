Rusia, zguduită din nou de un cutremur de 7,8 grade

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 s-a produs joi, la ora 18:58 GMT, la 143 de kilometri est de orașul Petropavlovsk-Kamceatka, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, potrivit serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a transmis că unele zone din Pacific, aflate mai aproape de epicentrul cutremurului, sunt expuse riscului de tsunami.

USGS a precizat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri și a fost resimțit pe o arie extinsă. Din cauza adâncimii reduse, cutremurul a fost perceput mai intens în apropierea epicentrului decât ar fi fost în cazul unui seism de magnitudine similară produs la o adâncime mai mare.

PTWC a anunțat că este prea devreme pentru a stabili dacă există un risc de tsunami și pentru regiuni mai îndepărtate, precum Hawaii. Centrul a precizat că va transmite informații suplimentare din oră în oră, pe măsură ce situația se clarifică.

Kamceatka este o regiune cu activitate seismică intensă, fiind situată pe o falie inversată din zona de subducție dintre placa Pacificului și microplaca Okhotsk.

Este al doilea cutremur produs în regiune în mai puțin de 24 de ore. În cursul dimineții, insula Kamceatka a fost zguduită de un seism cu magnitudinea 5,4, înregistrat la ora locală 8:57. Cutremurul a avut o adâncime de 62 de kilometri și a fost resimțit pe scară largă în zonă.

Peninsula a fost lovită de un cutremur puternic și pe 29 iulie, cu magnitudinea 8,8 și epicentrul la aproximativ 136 de kilometri sud-est de Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de 19,3 kilometri.

Cutremurul din iulie a provocat un tsunami cu valuri de până la 1,74 metri în Hawaii și 1,3 metri în Japonia. Aproape două milioane de locuitori din Japonia au primit recomandarea de a evacua, în timp ce pe coasta estică a Rusiei au fost raportate pagube umane și materiale.

Seismul a fost urmat de mai multe replici, printre care și un cutremur cu magnitudinea 7,4, produs pe 13 septembrie.