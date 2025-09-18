Rusia vrea să-și reducă dependența bugetară de petrol

Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat joi o serie de modificări bugetare menite să reducă dependența de veniturile din petrol, o măsură considerată esențială pentru protejarea finanțelor statului de fluctuațiile prețului la energie și de sancțiunile occidentale, potrivit Reuters.

Ministrul Finanțelor din Rusia,Anton Siluanov, a explicat în timpul unui forum public că scopul măsurii este „să sporească reziliența finanțelor noastre și să reducă dependența de constrângeri externe legate de preț sau volum, în ceea ce privește consolidarea bugetului din veniturile din petrol și gaze”.

Aceasta marchează un succes personal pentru Siluanov, care a insistat pentru restaurarea „regulei bugetare” după ce mecanismul fusese suspendat la începutul războiului din Ucraina.

Regula bugetară prevede ca veniturile din petrol care depășesc un anumit preț de referință sunt transferate într-un fond de rezervă fiscală, care poate fi folosit ulterior pentru acoperirea deficitului bugetar.

Dacă regula nu este aplicată, veniturile suplimentare din energie sunt consumate pentru cheltuieli curente, ceea ce face bugetul vulnerabil la scăderile prețului petrolului. Prin reducerea treptată a prețului de referință, guvernul urmărește să asigure alimentarea constantă a fondului de rezervă.

Potrivit planului, prețul de referință va scădea cu 1 dolar pe baril în fiecare an, ajungând la 55 de dolari pe baril în 2030, față de nivelul actual de 60 de dolari. Proiectul de buget aferent acestor schimbări va fi prezentat parlamentului pe 29 septembrie.

Fondul de rezervă fiscală dispune în prezent de aproximativ 4 trilioane de ruble (48,25 miliarde de dolari) și va fi utilizat anul acesta în valoare de 447 miliarde de ruble (5,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar estimat la peste 1,7% din PIB.

Conform ministrului Siluanov, reducerea ponderii veniturilor din energie în bugetul de stat de la 25% în primele opt luni ale anului 2025 la 22% va contribui la o structură financiară mai robustă și mai puțin expusă riscurilor externe.