International

Rusia vrea să-și reducă dependența bugetară de petrol

Comentează știrea
Rusia vrea să-și reducă dependența bugetară de petrolSursă foto: Captură de ecran Yotube
Din cuprinsul articolului

Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat joi o serie de modificări bugetare menite să reducă dependența de veniturile din petrol, o măsură considerată esențială pentru protejarea finanțelor statului de fluctuațiile prețului la energie și de sancțiunile occidentale, potrivit Reuters.

Rusia își dorește reducerea dependenței de veniturile din petrol

Ministrul Finanțelor din Rusia,Anton Siluanov, a explicat în timpul unui forum public că scopul măsurii este „să sporească reziliența finanțelor noastre și să reducă dependența de constrângeri externe legate de preț sau volum, în ceea ce privește consolidarea bugetului din veniturile din petrol și gaze”.

Sonde petrol

Sonde petrol. Sursa foto: Dreamstime.com

Aceasta marchează un succes personal pentru Siluanov, care a insistat pentru restaurarea „regulei bugetare” după ce mecanismul fusese suspendat la începutul războiului din Ucraina.

Regula bugetară asigură fondul de rezervă prin gestionarea veniturilor din petrol

Regula bugetară prevede ca veniturile din petrol care depășesc un anumit preț de referință sunt transferate într-un fond de rezervă fiscală, care poate fi folosit ulterior pentru acoperirea deficitului bugetar.

Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română
Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română
Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...
Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...

Dacă regula nu este aplicată, veniturile suplimentare din energie sunt consumate pentru cheltuieli curente, ceea ce face bugetul vulnerabil la scăderile prețului petrolului. Prin reducerea treptată a prețului de referință, guvernul urmărește să asigure alimentarea constantă a fondului de rezervă.

Prețul de referință va scădea cu un dolar în fiecare an

Potrivit planului, prețul de referință va scădea cu 1 dolar pe baril în fiecare an, ajungând la 55 de dolari pe baril în 2030, față de nivelul actual de 60 de dolari. Proiectul de buget aferent acestor schimbări va fi prezentat parlamentului pe 29 septembrie.

Fondul de rezervă fiscală dispune în prezent de aproximativ 4 trilioane de ruble (48,25 miliarde de dolari) și va fi utilizat anul acesta în valoare de 447 miliarde de ruble (5,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar estimat la peste 1,7% din PIB.

Conform ministrului Siluanov, reducerea ponderii veniturilor din energie în bugetul de stat de la 25% în primele opt luni ale anului 2025 la 22% va contribui la o structură financiară mai robustă și mai puțin expusă riscurilor externe.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:36 - Kremlinul a acceptat demisia lui Dmitri Kozak, unul dintre apropiații lui Putin
20:29 - Echipa naţională a României coboară în clasamentul FIFA. Pe ce loc se află în topul general
20:20 - Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română
20:13 - Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...
20:03 - Cât a ajuns să coste un metru cub de lemne după majorarea TVA
19:53 - Escrocherii pe aplicațiile de dating: profiluri false și capcane ascunse

HAI România!

Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona

Proiecte speciale