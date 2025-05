Rusia susține că a cucerit două noi localități ucrainene în regiunea ucraineană Donețk (est), cu câteva ore înainte de începerea negocierilor de pace foarte așteptate între Rusia și Ucraina, care vor avea loc la Istanbul, în Turcia, conform AFP.

Ministrul rus al Apărării a anunțat pe Telegram că unități rusești au „eliberat” satele Torske și Novooleksandrivka.

„În urma unor acţiuni active ale unităilor Grupului de Forţe Vest, colonia Torskoie din republica populară doneţk (RPD) a fost eliberată. Acţiunile decisive ale unităţilor Grupului de Trupe Centru au eliberat colonia Novoaleksandrovka în republica populară doneţk (RPD)”, a anunțat ministerul, citat de agenţia rusă de presă Tass.

Regiunea Donețk a devenit centrul unor confruntări armate între ruși și ucraineni. În ultimele luni, forțele ruse, care sunt mai numeroase și mai bine echipate decât cele ucrainene, continuă să avanseze în această zonă.

Russian army liberated Torskoye and Novoalexandrivka

Russia, meanwhile, is strengthening its negotiation positions with much greater efficiency. As a result of active operations by units of the… pic.twitter.com/Iz5G5nCTiz

