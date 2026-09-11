Rusia ar încerca să influențeze dezbaterea publică din Germania și Franța prin intermediul rețelelor sociale, potrivit unui avertisment venit din Suedia și prezentat de Clash Report. Magnus Hjort, directorul general al Agenției Suedeze pentru Apărare Psihologică, susține că alegerile din marile democrații europene reprezintă o prioritate pentru astfel de campanii.

Potrivit raportului, Moscova ar utiliza rețele de boți, conturi automatizate și conținut fabricat pentru a accentua diviziunile politice, a afecta încrederea în instituții și a reduce sprijinul public pentru Ucraina înaintea unor alegeri importante.

Strategia ar presupune folosirea platformelor sociale, a conturilor automatizate și a informațiilor fabricate pentru amplificarea conflictelor existente în societate. Magnus Hjort a declarat pentru Politico că Moscova privește alegerile importante din Europa drept oportunități pentru creșterea polarizării și slăbirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Printre scrutinurile indicate de acesta se numără viitoarele alegeri regionale și locale din Germania, precum și următoarele alegeri prezidențiale din Franța.

Germania se confruntă deja cu îngrijorări privind activități ilegale desfășurate în mediul online și atribuite Rusiei. În ultima perioadă au circulat numeroase informații false, inclusiv postări și înregistrări video în care candidați politici sunt acuzați în mod fals de corupție sau de infracțiuni cu caracter sexual.

Alegerile din Berlin și din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală sunt programate pentru 20 septembrie. Potrivit sondajelor, Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea obține rezultate bune. Formațiunea susține renunțarea la sancțiunile împotriva Rusiei și oprirea ajutorului acordat Ucrainei.

În Franța, Marine Le Pen conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale. Partidul său, Reuniunea Națională, a fost criticat de-a lungul timpului pentru pozițiile considerate favorabile Moscovei.

Unul dintre instrumentele indicate de experții suedezi este folosirea unor rețele coordonate de conturi automatizate. Acestea pot funcționa inițial asemenea unor conturi obișnuite, distribuind mesaje neutre și participând la conversații fără o miză politică evidentă.

Ulterior, conturile pot fi activate simultan pentru distribuirea unor informații false sau pentru amplificarea anumitor mesaje politice.

În acest fel, o temă poate căpăta artificial vizibilitate și poate părea susținută de un număr mult mai mare de utilizatori decât în realitate. Experții suedezi cer companiilor mari de tehnologie să intervină mai ferm împotriva unor astfel de rețele coordonate.

Magnus Hjort susține că unul dintre obiectivele urmărite de Rusia este diminuarea sprijinului european pentru ajutorul financiar și militar acordat Ucrainei.

Campaniile de dezinformare ar încerca să influențeze opinia alegătorilor europeni inclusiv prin răspândirea unor afirmații false despre corupția din Ucraina și despre presupuse abuzuri.

Prin amplificarea acestor teme și a diviziunilor deja existente în societățile europene, campaniile atribuite Moscovei ar urmări atât polarizarea electoratului, cât și slăbirea susținerii pentru politica europeană față de Ucraina.