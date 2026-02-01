Romii din Ungaria au ieșit în stradă și au cerut demisia lui Viktor Orban

Peste 1.000 de persoane, majoritatea de etnie romă, au protestat sâmbătă la Budapesta, solicitând demisia ministrului János Lázár, membru al guvernului condus de premierul Viktor Orbán.

Protestul a fost declanșat de declarații publice considerate ofensatoare la adresa comunității rome din Ungaria, făcute de Lázár în cadrul unui forum comunitar.

Manifestanții s-au adunat în fața birourilor ministrului, fluturând steaguri rome și purtând perii de toaletă, pe care unii dintre ei le-au incendiat simbolic. Gestul a fost o reacție directă la afirmațiile lui Lázár, care a sugerat că romii ar trebui să curețe toaletele trenurilor din Ungaria, în lipsa migranților.

În intervenția care a stat la baza protestului, János Lázár a vorbit despre opoziția fermă a Ungariei față de imigrație și despre necesitatea unor „rezerve interne” pentru munci considerate nedorite. „Dacă nu există migranți și cineva trebuie să curețe toaletele din trenurile interurbane, atunci trebuie să apelăm la rezervele noastre interne”, a spus ministrul.

El a continuat afirmând că „rezerva internă o reprezintă romii din Ungaria”, adăugând că „alegătorii maghiari nu se arată foarte dornici să curețe toaletele altora”. Declarațiile au fost rapid interpretate ca o stigmatizare a comunității rome și ca o delimitare între „maghiari” și romi, percepuți ca cetățeni de rang secund.

Printre participanții la protest s-a aflat și István Soltész, membru al comunității rome, venit din sudul Ungariei. Acesta a vorbit despre sentimentul de marginalizare resimțit de romi de-a lungul istoriei recente. „Din păcate, întotdeauna ni s-a dat de înțeles că suntem considerați cetățeni de mâna a doua. Mulți dintre noi am contribuit la războaiele mondiale, la revoluții, la construirea țării. Dar întotdeauna am fost umiliți”, a declarat Soltész, citat de Associated Press.

„Ne féljetek cigányok, megjöttek a magyarok" - több százan fejezték ki szolidaritásukat a romák mellett Lázár János minisztériuma előtt. A szombati demonstráción roma aktivisták és civilek szólaltak fel a miniszter megalázó szavai és a kormány cigányságot megkülönböztető… pic.twitter.com/tBr7lBhrdn — 444 (@444hu) January 31, 2026

Un alt protestatar, muzicianul rom István Szilvási, a afirmat că declarațiile ministrului au afectat profund demnitatea comunității. „Ne-a jignit copiii, mamele, tații, strămoșii, cultura și viitorul nostru. Lázár nu va demisiona, guvernul nu va demisiona, dar nu-i nimic. Pe 12 aprilie vom ști cui să acordăm votul nostru”, a spus acesta.

Potrivit estimărilor, în Ungaria trăiesc aproximativ un milion de romi, ceea ce reprezintă circa 10% din populația totală. Comunitatea romă este cea mai numeroasă minoritate din țară, dar și una dintre cele mai vulnerabile din punct de vedere social și economic.

Romii se confruntă de decenii cu discriminare sistemică, segregare în educație și locuire, acces limitat la piața muncii și, în unele cazuri, cu violență rasială. În acest context, declarațiile unui ministru de rang înalt au fost percepute ca o legitimare a prejudecăților existente.

Declarațiile lui János Lázár au generat reacții critice și din partea unor lideri romi, activiști civici și personalități publice, care și-au exprimat indignarea pe rețelele de socializare. În cursul săptămânii, un grup de activiști romi a întrerupt un alt eveniment public organizat de ministru, cerându-i să își asume responsabilitatea și să demisioneze.

Sub presiunea publică, Lázár și-a cerut scuze, susținând că afirmațiile sale au fost interpretate greșit. Cu toate acestea, scuzele nu au calmat tensiunile, iar criticii au subliniat că problema nu este una de interpretare, ci de mesaj transmis.