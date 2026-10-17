Românul implicat în incendierea unor proprietăți ale lui Keir Starmer, expulzat

Ministerul britanic de Interne a anunțat expulzarea lui Stanislav Carpiuc, un cetățean român în vârstă de 28 de ani, condamnat pentru implicarea în atacurile incendiare care au vizat proprietăți ale fostului premier Keir Starmer. Bărbatul primise în iunie o pedeapsă de doi ani de închisoare. Autoritățile nu au comunicat țara în care a fost trimis.

Stanislav Carpiuc, cetățean român născut în Ucraina, a fost expulzat din Marea Britanie după ce a fost condamnat pentru participarea la organizarea unor atacuri incendiare comise în Londra, în mai 2025.

Potrivit BBC, românul a fost implicat într-un plan care a vizat un autoturism și două imobile care aveau legătură cu Keir Starmer, premierul britanic la momentul faptelor. Ministerul de Interne de la Londra a confirmat expulzarea bărbatului, fără să anunțe destinația acestuia.

Incidentele pentru care a fost condamnat românul au avut loc între 8 și 12 mai 2025, în nordul Londrei. Primul atac a fost comis pe 8 mai, când un autoturism Toyota care îi aparținuse lui Keir Starmer a fost incendiat pe o stradă din cartierul Kentish Town, unde politicianul locuise anterior.

Trei zile mai târziu, pe 11 mai, un incendiu a izbucnit la un imobil cu apartamente din Islington, care avea legături cu fostul premier britanic. Pe 12 mai a fost vizată și intrarea unei locuințe din Kentish Town, proprietate a lui Starmer, pe care acesta o închiriase cumnatei sale, Judith Alexander.

Femeia se afla în casă alături de partenerul său și de fiica lor în momentul atacului. În timpul procesului, Judith Alexander a povestit că a observat fum negru care urca pe scări, în timp ce incendiul afecta intrarea locuinței.

Anchetatorii au stabilit că incendiile au fost provocate de Roman Lavrinovici, un cetățean ucrainean în vârstă de 22 de ani. Acesta a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru implicarea în atacurile asupra proprietăților care aveau legătură cu Keir Starmer.

Stanislav Carpiuc nu a fost identificat drept persoana care a provocat incendiile, însă procurorii au arătat că acesta a participat la planificarea unor acțiuni și s-a ocupat de aspectele financiare. În cadrul procesului, avocatul său l-a caracterizat drept „omul banilor”, referindu-se la rolul pe care îl avea în gestionarea plăților. Carpiuc locuia de aproximativ nouă ani în Marea Britanie, în localitatea Romford din Essex.

Bărbatul absolvise studii în domeniul afacerilor, lucra în construcții și încerca să obțină contracte de fotomodel. El a fost arestat pe 17 mai 2025, pe aeroportul Luton, în timp ce aștepta îmbarcarea într-un avion cu destinația România. Un al treilea inculpat din acest dosar, cetățeanul ucrainean Petro Pocinok, a fost achitat.

Cercetările au arătat că Roman Lavrinovici fusese contactat prin aplicația Telegram de o persoană necunoscută, care folosea numele „EL Money”. Acesta i-ar fi promis 3.000 de lire sterline în criptomonede pentru comiterea atacurilor incendiare.

O investigație realizată de BBC a indicat că operațiunile ar fi fost comandate în numele Rusiei și ar fi făcut parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj și provocări. Potrivit publicației britanice, persoana care coordona acțiunile i-ar fi oferit lui Lavrinovici inclusiv posibilitatea obținerii cetățeniei ruse, în schimbul participării la alte atacuri.

Indiciile descoperite de jurnaliști arată că în spatele contului de Telegram s-ar fi aflat un tânăr diplomat rus. Aceste concluzii provin însă din investigația jurnalistică, nu dintr-o confirmare oficială privind implicarea autorităților de la Moscova.

Înainte de pronunțarea verdictului, Helen Flanagan, șefa poliției antiteroriste din Londra, declarase că anchetatorii nu dețineau dovezi care să demonstreze că Rusia s-ar fi aflat în spatele atacurilor.

În luna iunie 2026, Stanislav Carpiuc a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru rolul său în planificarea atacurilor incendiare. Roman Lavrinovici, cel care a provocat incendiile, a fost condamnat la șapte ani de închisoare.

Ministerul britanic de Interne a confirmat acum că românul a fost îndepărtat de pe teritoriul Marii Britanii.

Autoritățile nu au oferit informații despre țara în care acesta a fost expulzat.

Cazul a atras atenția și prin posibilele legături ale persoanei care a coordonat atacurile cu Rusia, aspect prezentat în investigația BBC, dar care nu fusese confirmat de poliția antiteroristă înaintea verdictului.