Românii renunță la unele cheltuieli. Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind evoluția serviciilor de piață prestate populației în aprilie 2026, iar cifrele indică o scădere atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aprilie 2025. Cele mai mari diminuări ale cifrei de afaceri au fost înregistrate în domeniul jocurilor de noroc, al serviciilor de coafură și înfrumusețare și al hotelurilor și restaurantelor, în timp ce agențiile de turism au raportat creșteri.

Potrivit datelor publicate de INS, în aprilie 2026 volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% ca serie brută comparativ cu martie 2026. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, diminuarea a fost de 0,9%.

Cele mai mari scăderi lunare au fost consemnate în sectorul jocurilor de noroc și al altor activități recreative, unde cifra de afaceri s-a redus cu 8,4%. Au urmat serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, cu un minus de 5,1%, și activitățile hotelurilor și restaurantelor, unde scăderea a fost de 0,3%.

În schimb, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat o creștere de 8,1%, iar serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană au avansat cu 4,8%.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 10,3% ca serie brută și cu 9,5% ca serie ajustată sezonier.

Cele mai importante diminuări au fost înregistrate în domeniul jocurilor de noroc și al altor activități recreative (-19,1%), serviciilor de coafură și înfrumusețare (-13,7%) și activităților hotelurilor și restaurantelor (-12,9%).

Pe de altă parte, agențiile turistice și tur-operatorii au raportat o creștere de 23,3%, iar serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană au consemnat un avans de 0,9%.

În intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației s-a redus cu 9,8% ca serie brută și cu 7,9% ca serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Cele mai mari scăderi au fost raportate în sectorul serviciilor de coafură și înfrumusețare (-16,7%), în domeniul jocurilor de noroc și al altor activități recreative (-15%) și în activitățile hotelurilor și restaurantelor (-12,9%).

În același timp, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat o creștere de 16,9% în primele patru luni ale anului.