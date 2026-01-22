Românii „Excepție” de la biruri. Niciun declic pentru ei în Guvernul Bolojan

Electoratul i-a ales. I-a cocoțat în cele mai înalte funcții în stat ca să le apere interesele. Sunt politicieni de toate culorile care ne-au vărsat saci de promisiuni, timp de 35 de ani. Românii le-au dat la schimb demnitate, bani, lux, călătorii și oportunitatea de a sta la masă cu liderii lumii. Ei - umflați în pene în budoarele partenerelor, românii cocoșați de biruri și obligații. Fără excepție. Ce dacă au handicap, ce dacă sunt mame, ce dacă sunt bolnavi sau apără țara când măscăricii politici își taie friptura de vită într-un luxos restaurant?

Am văzut-o într-o emisiune tv pe liberala Cristina Trăilă, avocat suspendat pentru că din aprilie 2025 este secretar general al Guvernului. Tăioasă, absurdă și lipsită de empatie față de românii pe care statul și societatea ar trebui să-i ajute și să-i excepteze de la actualele reglementări impuse prin „pachetele” premierului Bolojan. „M-am săturat de atâtea excepții!”, a spus madam politician când în platou se vorbea despre bolnavi și veteranii din armată.

Excepțiile de la reguli se fac, în general, pentru a proteja grupurile vulnerabile: copiii mici, studenți, persoanele cu dizabilități, femeile însărcinate și mamele care au întrerupt serviciul pentru creșterea copilului până la 2 ani, bolnavii oncologici sau cu boli cronice grave.

Până la filosofia economică a lui Ilie Bolojan și a camarilei sale (din care face parte și Cristina Trăilă), statul compensa anumite dificultăți: excepții de la plata CASS/CAS, scutiri la impozite, concedii medicale, facilități la tratamente în sistemul sanitar. Acum nu se mai poate, nu se mai admit excepții fiindcă… deficitu-deficitu să-l acopere românii care muncesc! Ne-a spus-o trompeta guvernului, Cristina Trăilă.

„M-am săturat de atâtea excepții!”, i-a replicat jurnalistului Mirel Curea care îi explica mârșevia care se face bolnavilor cu psoriazis sau cu diabet care necesită dializă, sau cu cancer, care merg la ședința de chimioterapie o dată la trei săptămâni. Acestor pacienți, Ilie Bolojan a decis să nu le plătească ziua de concediu medical când merg să-și facă tratamentul.

Vă imaginați cum se discută despre problemele românilor în culisele guvernului, dacă madam Trăilă și-a permis replici pline de sarcasm, lipsite de umanitate într-o emisiune tv? De-a dreptul îngrijorător sau înfricoșetor. Iar astfel de atitudine vine de la liberali, un partid în care mulți români și-au pus speranțe de-a lungul timpului!

Românii „excepție” de la biruri

Trec în revistă care sunt „excepțiile” despre care s-a tot vorbit în ultima vreme că li s-a făcut o mare nedreptate prin suprimarea unor drepturi sau prin diminuarea lor.

Suntem cu războiul în coasta țării, n-avem contingente de militari și se încearcă atragerea tinerilor să se înroleze în Armată pe bază de contract. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan a găsit de cuviință să modifice Codul fiscal și să le ia drepturile veteranilor care au luptat în teatrele de operațiuni și a celor câteva sute de veterani de război care mai trăiesc. Scutirea de impozit pentru locuinţa de domiciliu, pentru terenul aferent şi pentru un mijloc de transport, drepturi garantate prin Codul fiscal pentru veteranii României au dispărut. S-a făcut concesia ca primăria să le acorde aceste scutiri, dacă își permite sau nu cheltuiala.

Și-au riscat viața militarii, au apărat drapelul țării, avem nevoie de ei în caz de conflict? „A fost alegerea lor să intre în Armată, fiecare facem alegeri în viață”, a replicat Cristina Trăilă în același studio de la Antena 3.

Să-i pună cineva în mână un conspect despre ce drepturi beneficiază un soldat american, englez, francez, german etc. Sau să-l întrebe pe generalul Coldea, partenerul fostului soț. Pardon, n-are cum, că inculpatul DNA e plecat din țară! El a beneficiat de excepția, dată de instanță, de a nu avea interdicție de părăsire a țării.

Pentru natalitate politicienii noștri n-au nicio strategie, deși Europa se arată preocupată. Premierul a lovit și în puținele femei care au ales să nască în anul 2025. Mamele aflate în concediu de creștere a copilului vor primi indemnizații mai mici. Guvernul a decis să le impoziteze venitul cu 10% CASS, sumă care va fi reținută la sursă, indiferent de valoarea indemnizației. Peste 50.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicita Guvernului să mențină exceptarea mamelor de la plata CASS. Degeaba.

Milă, preocupare, înțelegere pentru persoanele cu handicap? Ar părea o glumă. Au venituri de câteva sute de lei, de ce să-i mai scutească Statul Bolojan de impozit pe locuință, pe teren și pe mașina cu care e transportat de colo-colo între spitale?! Acești oameni bolnavi, din păcate sunt și rămân doar excepții de la o viață normală.

Puținele fundații care ajută persoanele cu vulnerabilități au acum mari probleme. Mihai Neșu a fost cel care a tras primul semnalul de alarmă. Prin anualrea scutirii de impozit ca persoană cu dizabilități, Neșu are de plată pe clădirea ridicată pentru alți oameni cu handicap suma de 36.000 de euro.

De unde să ia Mihai Neșu atâția bani, doamna Trăilă, domnule Bolojan? Știu, v-ați săturat de excepțiile românilor! Dar de ONG-ul Declic nu vă atingeți, nu-l impozitați, nu s-a produs niciun declic, căci oamenii au nevoie de bani pentru activitatea pe care o desfășoară?

Declic de la Guvern

Mi-a scris Antoniu de la Declic, de sărbători. Pe mailul de la Evenimentul zilei. Știa, deci, că sunt jurnalist, nu activist. Îmi cerea să donez bani pentru „ecranele de la Cocor”, pentru „mânuțele-pancarde” și pentru existența lor în general. Redau doar un fragment din text.

„Ne-a cam luat pe sus valul protestelor în decembrie, așa căe cam târziu să-i mai scriem Moșului. Îți scriem ție.

Încheiem un an în care comunitatea Declic a demonstrat, din nou, că poate exercita o influență consistentă asupra agendei publice atunci când situația o cere. Petiția pentru modificarea Legilor Justiției, declanșată de documentarul Recorder, este una dintre cele mai solicitante campanii ale noastre, dar și una dintre cele mai scumpe. Munca noastră a implicat mobilizare rapidă, resurse importante și o coordonare intensă.

În doar câteva zile am investit peste 70.000 de lei în promovarea campaniei și vizibilitatea protestelor. Am băgat mâna, tare adânc, în rezervele adunate din donațiile lunare ale membrilor Declic. Dacă dorim să ne păstrăm capacitatea de reacție în 2026, este esențial să refacem aceste rezerve cât mai rapid”.

Poate că secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă va găsi totuși o „excepție” pentru a reface conturile Declic, mai ales că ONG-ul a lucrat la modificarea legilor justiției. Dacă o fi să fie excepția, o s-o citim pe ecranele de pe magazinul Cocor.

Îmi închei opinia de azi cu câteva rânduri-concluzie, scrise de judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel din Timișoara într-o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan. Le împărtășesc pentru că mi se par extrem de aplicate și profunde pentru această perioadă!

„Adevărul va găsi, întotdeauna, o cale să iasă la lumină. Poate când vă întoarceţi la pastorul care v-a binecuvântat, îl întrebaţi şi despre LUMINĂ”.