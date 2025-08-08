Politica România se alătură SUA și UE pentru protejarea cablurilor submarine față de amenințările digitale







România a semnat Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, alături de Statele Unite ale Americii (SUA) și partenerii din Uniunea Europeană (UE), a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Inițiativa vizează întărirea măsurilor de protecție a cablurilor submarine, componente esențiale ale infrastructurii digitale internaționale, în contextul în care aceste sisteme sunt tot mai vulnerabile în fața unor amenințări precum sabotajele, atacurile cibernetice sau alte acțiuni de tip hibrid.

Demersul reflectă angajamentul autorităților române de a contribui la consolidarea securității infrastructurilor critice în cooperare cu aliații occidentali, într-un context geopolitic marcat de riscuri crescute în spațiul digital.

România susține o Declarație Comună privind protejarea infrastructurii submarine critice, demers care reflectă preocupările constante ale autorităților române pentru securitatea maritimă și libertatea de navigație la nivel global, european și regional, cu accent deosebit pe zona Mării Negre.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că protejarea acestor structuri esențiale reprezintă o prioritate internațională, mai ales în contextul vulnerabilităților evidențiate de incidente recente care au implicat avarii ale infrastructurii submarine, susceptibile la atacuri fizice și hibride.

Potrivit aceleiași surse, România s-a implicat activ în eforturile desfășurate la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru întărirea securității infrastructurii submarine. Autoritățile române își propun să continue această contribuție, atât prin participarea în cadrul organizațiilor internaționale, cât și prin punerea în aplicare a angajamentelor asumate de liderii NATO la summitul de la Washington.

„Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea şi finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenţei energetice a României, dar şi a Uniunii Europene şi a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre”, a mai transmite MAE.

România își menține angajamentele în consolidarea securității maritime în regiunea Mării Negre, continuând implicarea activă în acțiuni menite să sprijine libertatea de navigație. Printre acestea se numără participarea, alături de Turcia și Bulgaria, la inițiativa Counteraction Measure Task Group, care vizează detectarea și neutralizarea minelor plutitoare din apele Mării Negre.

Totodată, autoritățile române rămân concentrate pe protejarea infrastructurii critice și susțin implementarea unei strategii coerente în domeniul securității, în contextul provocărilor geopolitice și digitale cu impact atât la nivel regional, cât și global, a mai transmis MAE