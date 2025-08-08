Economie Parteneriat strategic important realizat în România. Turcia își consolidează poziția în Europa







Karel, lider turc în tehnologii de comunicații și apărare, intră oficial pe piața din România. Compania va deschide o firmă locală și a semnat parteneriate cu Havelsan și Turkish Aerospace Industries pentru proiecte în sectorul apărării și IT.

Grupul turc Karel, specializat în soluții pentru comunicații și tehnologie militară, a anunțat extinderea oficială a operațiunilor în România. Karel va înființa o firmă care va comercializa componente și echipamente electronice și de telecomunicații, dedicate în special sectorului de apărare.

Noua entitate vine să consolideze prezența turcilor pe piața locală, într-un context regional în care industria apărării devine tot mai activă și strategică.

Un prim parteneriat major a fost semnat de Karel cu compania Havelsan, recunoscută la nivel internațional pentru soluții software și sisteme informatice militare. Memorandumul de înțelegere prevede modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR, utilizat pentru monitorizarea securității la Marea Neagră.

Proiectul urmărește creșterea eficienței în detectarea și controlul activităților maritime, cu aplicabilitate directă pentru România. Conform documentului, ambele companii vor colabora la dezvoltarea de soluții integrate de înaltă tehnologie pentru piața de apărare europeană.

„Ne propunem să colaborăm în proiecte comune și activități de business development în domeniile apărării și tehnologiei informației”, au transmis oficialii Karel.

Pe lângă Havelsan, Karel a semnat un acord strategic cu Turkish Aerospace Industries (TAI), companie cunoscută pentru producția de echipamente aeronautice.

Obiectivul principal este dezvoltarea unui sistem de rezervă pentru zbor (Backup Flight Indicator – BFI). Acest sistem, conceput inițial pentru elicoptere, va fi extins și adaptat pentru avioane militare, prin integrarea tehnologiilor hardware și software dezvoltate de ambele părți.

Specialiștii Karel și TAI vor lucra împreună în cadrul unui program amplu de cercetare, testare și producție, destinat piețelor din Europa de Est și nu numai.

Potrivit președintelui Karel Defence Technologies, Yavuz Bayız, strategia companiei este de a livra pe piețele internaționale tehnologii dezvoltate integral în cadrul propriu.

„Ceea ce ne diferențiază este capacitatea noastră nu doar de a integra sisteme, ci de a dezvolta fiecare componentă intern: cercetare-dezvoltare, hardware și software, plăci electronice, design și producție. Această abordare complet integrată este cea mai mare forță a noastră”, a declarat oficialul companiei, conform News.ro.

Aceste acorduri au fost anunțate în cadrul expoziției internaționale IDEF 2025, eveniment de referință în industria globală de apărare.

Prin lansarea unei firme în România și parteneriatele semnate, Karel își consolidează poziția strategică în Europa de Est, vizând în mod special industria de apărare românească. Compania este deja activă pe piață, iar noile mișcări vin în contextul unei cereri tot mai mari de tehnologii avansate pentru securitate și comunicații.