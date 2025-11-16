România, scoasă din cursa pentru locul 2 după eșecul de la Zenica

România a pierdut la Zenica, 1-3 cu Bosnia, un rezultat care a clarificat definitiv grupa H. Cu o singură etapă rămasă din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026, „tricolorii” nu mai au șanse la locul al doilea și vor încheia grupa pe poziția a treia. În schimb, Bosnia și Austria, despărțite de un singur punct înaintea rundei finale, vor lupta direct pentru calificarea la turneul final, potrivit gsp.ro.

Austria nu și-a asigurat calificarea directă la Campionatul Mondial, după victoria Bosniei cu România, 3-1, și rămâne cu 18 puncte, având doar +2 față de Bosnia, care are 16 puncte. Meciul direct de marți dintre cele două echipe va decide formația care obține locul ce duce la turneul final.

România are 11 puncte și nu mai poate ajunge pe locul secund, fiind la șapte puncte de Austria și la cinci de Bosnia înaintea ultimei etape. Indiferent de rezultatul meciului cu San Marino, programat la Ploiești, echipa națională va încheia preliminariile pe poziția a treia în grupa H.

România va participa la baraj prin ruta Ligii Națiunilor, unde semifinala se va întâmpla în deplasare conform poziționării actuale. Echipa națională este sigură de prezența la baraj și de încadrarea în urna a patra la tragerea la sorți, ceea ce stabilește derularea primului meci eliminatoriu pe teren advers.

În prezent, adversarele cel mai probabil din urna 1 sunt Italia, Turcia, Ucraina și Polonia, în funcție de rezultatele ultimei etape din preliminarii. Configurația urmelor poate fi influențată de ultimele meciuri, însă datele disponibile indică faptul că România va evolua în deplasare în semifinala barajului.

Semifinala play-off-ului pentru Campionatul Mondial va avea loc într-o singură manșă, pe 26 martie 2026, iar finala barajului este programată pentru 31 martie 2026. În ultima etapă a preliminariilor se dispută meciurile România – San Marino și Austria – Bosnia, programate marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Calificarea directă la turneul final revine celor 12 câștigătoare de grupă, în timp ce echipele clasate pe locurile secunde și cele mai bune patru câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor vor participa la baraj. Acestea vor disputa două meciuri eliminatorii, semifinală și finală, pentru stabilirea ultimelor patru formații calificate la Campionatul Mondial.