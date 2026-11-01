Trei materiale video dedicate atracțiilor turistice din România vor fi difuzate pe BBC World News între 1 și 29 noiembrie. Campania Ministerului Economiei mizează pe natură, ecoturism, patrimoniu cultural și legenda lui Dracula pentru a atrage turiștii străini să ne viziteze țara.

România va beneficia de o campanie de promovare turistică pe postul internațional BBC World News, prin difuzarea a trei spoturi realizate în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley.

Acțiunea este derulată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), iar materialele vor fi difuzate în perioada 1-29 noiembrie 2026.

Fiecare dintre cele trei clipuri are o durată de 60 de secunde, iar programul campaniei cuprinde 20 de difuzări. Potrivit ministerului, obiectivul este prezentarea diversității ofertei turistice românești în fața publicului internațional.

Cele trei materiale video au teme diferite. „Wild Romania” pune accent pe peisajele naturale, biodiversitate și oportunitățile de ecoturism și aventură.

„Sounds Like Romania” este un spot video care prezintă țara prin intermediul sunetelor naturii, în timp ce „Romania, So Much More Than Dracula!” folosește notorietatea legendei lui Dracula pentru a promova și alte atracții naturale și culturale din Transilvania.

Spotul dedicat mitului lui Dracula a beneficiat de două zile suplimentare de difuzare, pe 30 și 31 octombrie, inclusiv de Halloween, în urma demersurilor producătorului britanic de televiziune Charlie Ottley.

Campania de promovare a turismului cu cele trei spoturi video este sincronizată cu participarea României la World Travel Market, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din industria turismului.

Târgul internațional de turism se desfășoară la Londra, între 3 și 5 noiembrie, iar delegația românească este organizată de MEDAT.

La standul național vor participa 35 de coexpozanți, care vor avea ocazia să prezinte oferta turistică românească profesioniștilor din industrie și partenerilor internaționali.